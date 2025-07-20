Derya Uluğ’dan Harbiye’de Şebnem Ferah Sürprizi: "Can Kırıkları" Performansı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

“Esmerin Adı Oya”, “Sana Çıkıyor Yollar”, “Okyanus”, “Kanunlar” ve “Yansıma” gibi parçalarıyla kulaklarımızın pasını silen ünlü şarkıcıyı mutlaka tanıyorsunuzdur. düğünlerin vazgeçilmezi oldu.

Kimi onu arabada dinliyor, kimi düğününde çalıyor, kimi story’lerinde paylaşıyor. Net olan bir şey var o da şüphesiz Derya Uluğ'un son yılların en çok dinlenen kadın vokallerinden biri olduğu...