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Derya Uluğ’dan Harbiye’de Şebnem Ferah Sürprizi: "Can Kırıkları" Performansı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Derya Uluğ’dan Harbiye’de Şebnem Ferah Sürprizi: "Can Kırıkları" Performansı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.07.2025 - 12:17

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Harbiye konserinde sahnelerden uzun süredir uzak olan rock müziğin efsanesi Şebnem Ferah’ın “Can Kırıkları” şarkısını seslendirdi. Güçlü performansıyla sosyal medyada gündem oldu. Kimileri “efsane söylemiş” dedi, kimileri “olmamış” yorumlarıyla karşı çıktı. Uluğ’un paylaşımı binlerce beğeni alırken, sosyal medya adeta ikiye bölündü. 

Gelin, o anlara birlikte bakalım…

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Son yıllarda hit üstüne hit çıkaran, TikTok’ta, Instagram’da ve neredeyse tüm sosyal mecralarda şarkıları dönen biri varsa o da Derya Uluğ!

Son yıllarda hit üstüne hit çıkaran, TikTok’ta, Instagram’da ve neredeyse tüm sosyal mecralarda şarkıları dönen biri varsa o da Derya Uluğ!

“Esmerin Adı Oya”, “Sana Çıkıyor Yollar”, “Okyanus”, “Kanunlar” ve “Yansıma” gibi parçalarıyla kulaklarımızın pasını silen ünlü şarkıcıyı mutlaka tanıyorsunuzdur. düğünlerin vazgeçilmezi oldu.

Kimi onu arabada dinliyor, kimi düğününde çalıyor, kimi story’lerinde paylaşıyor. Net olan bir şey var o da şüphesiz Derya Uluğ'un son yılların en çok dinlenen kadın vokallerinden biri olduğu...

Güçlü sesiyle yıldızını her geçen gün parlatan Derya Uluğ, son konseriyle gündem oldu.

Derya Uluğ’un bu samimi açıklaması ve içten performansı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Derya Uluğ’un bu samimi açıklaması ve içten performansı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ancak yorumlar ikiye bölündü.

Bir kesim “Şebnem Ferah’tan sonra bu şarkıyı bu kadar iyi söyleyen yoktu” derken, kimileri ise “Kötü” yorumları yaptı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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