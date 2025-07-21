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Mobbing İddiasında Bahar Şahin'e Destek Veren Deniz Uğur Bu Kez Ağır Gönderme Yaptı!

Mobbing İddiasında Bahar Şahin'e Destek Veren Deniz Uğur Bu Kez Ağır Gönderme Yaptı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.07.2025 - 14:34

Geçtiğimiz günlerde Arya Bektaş'ın Youtube programına konuk olan Bahar Şahin, Zalim İstanbul dizisinde mobbinge uğradığını ve psikolojik şiddet gördüğünü açıklamıştı. Bahsettiği kişinin ise Mine Tugay olduğu iddiaları sosyal medyada yayılmaya başlayınca Tugay açıklama yapmış ve iddiaları reddetmişti. O dönem dizide rol alan başka bir oyuncu Deniz Uğur da Bahar Şahin'e sahip çıkmış ve bir paylaşım yaparak 'Bu çocukla uğraşmayın fena yaparım' demişti. Uğur'dan yeni bir paylaşım geldi. Bu kez daha sert konuştu.

Gelin birlikte bakalım.

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2019-2020 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan “Zalim İstanbul” adlı diziyi birçoğunuz izlemiştir.

2019-2020 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan “Zalim İstanbul” adlı diziyi birçoğunuz izlemiştir.

Dizide Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Bahar Şahin gibi isimler rol almıştı. Genç oyuncu Bahar Şahin, dizide Ceren karakterine hayat vermiş, henüz 19 yaşında olmasına rağmen güçlü performansıyla büyük beğeni kazanmıştı. Ancak sonrasında uzun süre ekranlardan uzak kalan Şahin’in neden ortadan kaybolduğu geçtiğimiz günlerde netleşti.

Arda Bektaş’ın YouTube kanalına konuk olan Bahar Şahin, dizi setinde bir kadın oyuncu tarafından sürekli dışlandığını, yok sayıldığını iddia etmişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İddiaların ardından sosyal medya kullanıcıları, bu oyuncunun Mine Tugay olabileceğini konuşmaya başlanmıştı.

İddiaların ardından sosyal medya kullanıcıları, bu oyuncunun Mine Tugay olabileceğini konuşmaya başlanmıştı.

İddiaların merkezine oturtulan Mine Tugay ise sessizliğini bozarak Instagram hesabından bir açıklama yayınlamıştı. Tugay, “Hiçbir zaman böyle bir üslup kullanmadım, söylenilen sözleri asla söylemedim. Bu ithamları üzülerek öğrendim ve gerçek dışı buluyorum” diyerek hakkındaki suçlamaları reddetmişti. 

Tugay, kendisine yöneltilen ithamların iyi niyetli olmadığını düşündüğünü de sözlerine eklemişti.

Kaçıranlar için:

Olayların büyümesinin ardından, dizinin diğer oyuncularından biri olan Deniz Uğur, Bahar Şahin’e destek olmuştu.

Olayların büyümesinin ardından, dizinin diğer oyuncularından biri olan Deniz Uğur, Bahar Şahin’e destek olmuştu.

Uğur, “Bu çocuk koskoca dizide en çok konuşulan karakteri oynadı ve hayatta tek başına ayakta duruyor. Uğraşmayın, fena yaparım” diyerek dikkat çekmişti.

Ancak Uğur’un desteği bununla sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir başka paylaşımda çok daha net ve sert bir tutum sergiledi.

İşte o satırlar:

İşte o satırlar:

“Kanalın genel müdürüyle sevgili olup senaryoyu kendi kötü karakterinin eksenine döndürüp seyirciyi diziden soğutan ruh hastalarını da gördük mesela. Torpilli olanlar tabii ki birbirini kollar ama Bahar’ın arkasında torpil yoktu. Sinsi değildir, içi dışı biridir. Sakın konuyu uzatıp beni konuşturmayın. Çünkü sektörel eleştiri en sevdiğim şeydir ve başkaları gibi çekinmem.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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