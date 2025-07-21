Mobbing İddiasında Bahar Şahin'e Destek Veren Deniz Uğur Bu Kez Ağır Gönderme Yaptı!

Dizide Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Bahar Şahin gibi isimler rol almıştı. Genç oyuncu Bahar Şahin, dizide Ceren karakterine hayat vermiş, henüz 19 yaşında olmasına rağmen güçlü performansıyla büyük beğeni kazanmıştı. Ancak sonrasında uzun süre ekranlardan uzak kalan Şahin’in neden ortadan kaybolduğu geçtiğimiz günlerde netleşti.

Arda Bektaş’ın YouTube kanalına konuk olan Bahar Şahin, dizi setinde bir kadın oyuncu tarafından sürekli dışlandığını, yok sayıldığını iddia etmişti.