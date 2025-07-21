Mobbing İddiasında Bahar Şahin'e Destek Veren Deniz Uğur Bu Kez Ağır Gönderme Yaptı!
Geçtiğimiz günlerde Arya Bektaş'ın Youtube programına konuk olan Bahar Şahin, Zalim İstanbul dizisinde mobbinge uğradığını ve psikolojik şiddet gördüğünü açıklamıştı. Bahsettiği kişinin ise Mine Tugay olduğu iddiaları sosyal medyada yayılmaya başlayınca Tugay açıklama yapmış ve iddiaları reddetmişti. O dönem dizide rol alan başka bir oyuncu Deniz Uğur da Bahar Şahin'e sahip çıkmış ve bir paylaşım yaparak 'Bu çocukla uğraşmayın fena yaparım' demişti. Uğur'dan yeni bir paylaşım geldi. Bu kez daha sert konuştu.
Gelin birlikte bakalım.
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2019-2020 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan “Zalim İstanbul” adlı diziyi birçoğunuz izlemiştir.
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İddiaların ardından sosyal medya kullanıcıları, bu oyuncunun Mine Tugay olabileceğini konuşmaya başlanmıştı.
Olayların büyümesinin ardından, dizinin diğer oyuncularından biri olan Deniz Uğur, Bahar Şahin’e destek olmuştu.
İşte o satırlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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