Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'da İstediği Ücretten Şakir Paşa'nın Şok Haberine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
21 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeyi başaran 10. isim belli oldu.
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2. Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan ayrıldığı ortaya çıktı!
3. Hayal Köseoğlu, Bahar Şahin'e destek oldu.
4. Şakir Paşa Ailesi'nden şoke eden bir haber geldi.
5. Bahar Şahin'in iddialarının ardından Sera Kutlubey'den Mine Tugay'a destek geldi.
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6. 3 sezondur Güldür Güldür Show'da yer alan Hasibe Eren, programdan ayrıldı!
7. Deniz Uğur, Bahar Şahin'e destek açıklaması yaptı.
8. Mine Tugay'ın iddiaları reddetmesine Bahar Şahin'den ihtarnameli yanıt!
9. Haftalardır ertelenen Çift Kişilik Oda'nın yeni bölümü Suudi Arabistan'da yayınlandı!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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