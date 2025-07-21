Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'da İstediği Ücretten Şakir Paşa'nın Şok Haberine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Bahar Şahin'in hiç kimsenin adını kullanmamasına rağmen iddialarının ardından sosyal medyada Mine Tugay'ın adı geçti ve kendisi de bir açıklama yaptı. Bunun üstüne Sera Kutlubey destek verince, Bahar Şahin yine isim vermeden ama story'sinde onunla olan fotoğraflarına yer vererek bazı önemli iddialarda bulundu.