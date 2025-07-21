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Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'da İstediği Ücretten Şakir Paşa'nın Şok Haberine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'da İstediği Ücretten Şakir Paşa'nın Şok Haberine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.07.2025 - 01:00

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

21 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeyi başaran 10. isim belli oldu.

1. MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeyi başaran 10. isim belli oldu.

Kıyasıya mücadele sürerken, ikinci hafta yarışmacılarından da ana kadroya giren son isim belli oldu. Yarın, yedek yarışmacı belli olacak.

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2. Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan ayrıldığı ortaya çıktı!

2. Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan ayrıldığı ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun ayrılık nedeni ise dudak uçuklatan bölüm başı ücret isteği... Diziyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı.

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3. Hayal Köseoğlu, Bahar Şahin'e destek oldu.

3. Hayal Köseoğlu, Bahar Şahin'e destek oldu.

Bahar Şahin'in Zalim İstanbul setinde yaşadığını iddia ettiği zorbalıkların ardından onu destekleyen isimlerden biri de Hayal Köseoğlu oldu. Köseoğlu da sektörde yaşananlara yaptığı paylaşımda yer verdi.

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4. Şakir Paşa Ailesi'nden şoke eden bir haber geldi.

4. Şakir Paşa Ailesi'nden şoke eden bir haber geldi.

İkinci sezonu merakla beklenen dizinin yeni sezonu iptal edildi! İptal nedeni ise büyük şaşkınlık yarattı.

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5. Bahar Şahin'in iddialarının ardından Sera Kutlubey'den Mine Tugay'a destek geldi.

5. Bahar Şahin'in iddialarının ardından Sera Kutlubey'den Mine Tugay'a destek geldi.

Bahar Şahin'in hiç kimsenin adını kullanmamasına rağmen iddialarının ardından sosyal medyada Mine Tugay'ın adı geçti ve kendisi de bir açıklama yaptı. Bunun üstüne Sera Kutlubey destek verince, Bahar Şahin yine isim vermeden ama story'sinde onunla olan fotoğraflarına yer vererek bazı önemli iddialarda bulundu.

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6. 3 sezondur Güldür Güldür Show'da yer alan Hasibe Eren, programdan ayrıldı!

6. 3 sezondur Güldür Güldür Show'da yer alan Hasibe Eren, programdan ayrıldı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Nazlı tiplemesine veda etti. Yeni projeleri değerlendiren oyuncu şu günlerde TV ve dijital projelerle görüştüğü de iddialar arasında.

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7. Deniz Uğur, Bahar Şahin'e destek açıklaması yaptı.

7. Deniz Uğur, Bahar Şahin'e destek açıklaması yaptı.

Aynı dizide rol alan ünlü oyuncu uzunca bir metinle bazı iddialarda ve göndermelerde bulundu. Deniz Uğur'un paylaşımı büyük destek aldı.

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8. Mine Tugay'ın iddiaları reddetmesine Bahar Şahin'den ihtarnameli yanıt!

8. Mine Tugay'ın iddiaları reddetmesine Bahar Şahin'den ihtarnameli yanıt!

Bahar Şahin'in iddialarının ardından açıklama yapan Mine Tugay, sessizliğini böylece bozmuştu. Tugay'ın cevabına karşın Bahar Şahin, 2022'de gönderilen ihtarnameyle yanıt verdi.

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9. Haftalardır ertelenen Çift Kişilik Oda'nın yeni bölümü Suudi Arabistan'da yayınlandı!

9. Haftalardır ertelenen Çift Kişilik Oda'nın yeni bölümü Suudi Arabistan'da yayınlandı!

3 haftadır ertelenen dizinin final yapması için 2 bölümünün yayınlanması gerekiyor. Dizinin Türkiye'de değil, Suudi Arabistan'da yeni bölümünün yayınlanması izleyicilerin tepkisini çekti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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