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Heyecan Artıyor: 21 Temmuz Pazartesi MasterChef'te Ana Kadroya Giren 10. Yarışmacı Kim Oldu?

Heyecan Artıyor: 21 Temmuz Pazartesi MasterChef'te Ana Kadroya Giren 10. Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.07.2025 - 00:24

Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef'te ana kadro netleşmek üzere. İlk 9 yarışmacının belli olduğu MasterChef'te ikinci haftanın son yarışmacısı belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 10. isim kim oldu?

İşte, detaylar...

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MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 9. isim Ayten olmuştu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 9. isim Ayten olmuştu.

İkinci haftanın finaline yaklaşırken MasterChef'te mücadele sürüyor. Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Sercan, Ayla ve İhsan'ın ardından ana kadroya giren 9. isim de Ayten olmuştu.

MasterChef'te ana kadroya giren 10. isim Çağlar oldu.

MasterChef'te ana kadroya giren 10. isim Çağlar oldu.

Tunahan ile son ikiye kalan Çağlar, şeflerin en beğendiği tabağı yapmayı başardı. Çağlar, kadroya giren 10. isim oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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