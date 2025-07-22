onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Burçin Terzioğlu’nun Başrolündeki Güzelkoy Dizisinde Annesini Kimin Oynayacağı Belli Oldu

Burçin Terzioğlu’nun Başrolündeki Güzelkoy Dizisinde Annesini Kimin Oynayacağı Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.07.2025 - 10:19

Kanallar yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yazın bitmesiyle birlikte güzel projeler bizi bekliyor gibi görünüyor. Başarılı oyunculardan oluşan kadrolarıyla şimdiden heyecanlandıran diziler var. Onlardan biri de güzel oyuncumuz Burçin Terzioğlu’nun başrolünde olduğu Güzelkoy dizisi. Güzelkoy için cast seçimleri sürerken Birsen Altuntaş, Burçin Terzioğlu’nun annesini kimin oynayacağını açıkladı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranların sevilen ismi Burçin Terzioğlu bir süredir TV projelerinden uzaktı.

Ekranların sevilen ismi Burçin Terzioğlu bir süredir TV projelerinden uzaktı.

NOW’da ekrana gelecek Güzelkoy dizisiyle yeniden izleyeceğimizin haberini almak sevenlerini mutlu etti. NTC Medya’nın üstlendiği projede Terzioğlu, Leman karakterine hayat verecek. Bir diğer güzel oyuncumuz Gökçe Eyüboğlu da kadroda olan isimlerden. Terzioğlu’yla birlikte başrolde olacak Eyüboğlu da Suzi karakterini canlandıracak.

Birsen Altuntaş Şebnem Sönmez’in de projeye imza attığını açıkladı.

Birsen Altuntaş Şebnem Sönmez’in de projeye imza attığını açıkladı.

Burçin Terzioğlu’nun yani Leman’ın annesini Şebnem Sönmez oynayacak. Karakterin adı ise Meryem. Projedeki isimler yeni sezon için diziseverleri heyecanlandırıyor. Yayına gireceği günü merakla bekliyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın