Burçin Terzioğlu’nun Başrolündeki Güzelkoy Dizisinde Annesini Kimin Oynayacağı Belli Oldu

Kanallar yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yazın bitmesiyle birlikte güzel projeler bizi bekliyor gibi görünüyor. Başarılı oyunculardan oluşan kadrolarıyla şimdiden heyecanlandıran diziler var. Onlardan biri de güzel oyuncumuz Burçin Terzioğlu’nun başrolünde olduğu Güzelkoy dizisi. Güzelkoy için cast seçimleri sürerken Birsen Altuntaş, Burçin Terzioğlu’nun annesini kimin oynayacağını açıkladı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş