Burçin Terzioğlu’nun Başrolündeki Güzelkoy Dizisinde Annesini Kimin Oynayacağı Belli Oldu
Kanallar yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yazın bitmesiyle birlikte güzel projeler bizi bekliyor gibi görünüyor. Başarılı oyunculardan oluşan kadrolarıyla şimdiden heyecanlandıran diziler var. Onlardan biri de güzel oyuncumuz Burçin Terzioğlu’nun başrolünde olduğu Güzelkoy dizisi. Güzelkoy için cast seçimleri sürerken Birsen Altuntaş, Burçin Terzioğlu’nun annesini kimin oynayacağını açıkladı. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ekranların sevilen ismi Burçin Terzioğlu bir süredir TV projelerinden uzaktı.
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Birsen Altuntaş Şebnem Sönmez’in de projeye imza attığını açıkladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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