Şakir Paşa Ailesi'nin Final Kararının Ardından Dizinin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş'tan Duygusal Veda

NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, belki de Türk televizyon tarihinin başına en çok olay gelen dizisi olmuştur. Dizi zaten sezona Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan davayla başladı. RTÜK cezası, yangınlar derken dizi sezon finaline erken gitti. Ancak son olarak ani bir kararla dizinin yeni sezonunun iptal olduğu açıklandı. Bu kararın ardından dizide Ayşe'ye hayat veren Nilsu Berfin Aktaş, Instagram hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.