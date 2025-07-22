Şakir Paşa Ailesi'nin Final Kararının Ardından Dizinin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş'tan Duygusal Veda
NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, belki de Türk televizyon tarihinin başına en çok olay gelen dizisi olmuştur. Dizi zaten sezona Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan davayla başladı. RTÜK cezası, yangınlar derken dizi sezon finaline erken gitti. Ancak son olarak ani bir kararla dizinin yeni sezonunun iptal olduğu açıklandı. Bu kararın ardından dizide Ayşe'ye hayat veren Nilsu Berfin Aktaş, Instagram hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.
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Başına gelen olaylar yetmezmiş gibi, şimdi de Şakir Paşa Ailesi'nin 2. sezonu iptal edildi!
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Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş'tan veda paylaşımı geldi.
Nilsu Berfin Aktaş, "Hoşça kal prenses Ayşe ve hoşça kal içimdeki çocuk 🌸" notuyla setten fotoğraflarını paylaştı.
O fotoğraflardan bazıları:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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