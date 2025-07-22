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Şakir Paşa Ailesi'nin Final Kararının Ardından Dizinin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş'tan Duygusal Veda

Şakir Paşa Ailesi'nin Final Kararının Ardından Dizinin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş'tan Duygusal Veda

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.07.2025 - 13:57

NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, belki de Türk televizyon tarihinin başına en çok olay gelen dizisi olmuştur. Dizi zaten sezona Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan davayla başladı. RTÜK cezası, yangınlar derken dizi sezon finaline erken gitti. Ancak son olarak ani bir kararla dizinin yeni sezonunun iptal olduğu açıklandı. Bu kararın ardından dizide Ayşe'ye hayat veren Nilsu Berfin Aktaş, Instagram hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

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Başına gelen olaylar yetmezmiş gibi, şimdi de Şakir Paşa Ailesi'nin 2. sezonu iptal edildi!

Başına gelen olaylar yetmezmiş gibi, şimdi de Şakir Paşa Ailesi'nin 2. sezonu iptal edildi!

Türk dizi tarihinde başına en fazla olay gelen dizisi diyebileceğimiz Şakir Paşa Ailesi, sezona Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davayla başlamıştı. Ardından gelen RTÜK cezaları, mahkemeden gelen yayın durdurma kararı, sette art arda çıkan iki yangın, yangınlardan birinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden set amiri ve başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gözaltına alınması derken dizi ilk sezonunu erken bitirme kararı almıştı. Ancak biz ikinci sezonu beklerken gelen haberle, dizinin ikinci sezonu da iptal edildi.

Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş'tan veda paylaşımı geldi.

Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş'tan veda paylaşımı geldi.

Sette ekibin birbiriyle çok iyi anlaştığı biliniyordu. Sette çekilen fotoğraflar, setten kamera arkasından gelen görüntüler de bunun en büyük kanıtıydı. Dizide Ayşe karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş da final kararının ardından üzüntüyle paylaşım yaptı.

Nilsu Berfin Aktaş, "Hoşça kal prenses Ayşe ve hoşça kal içimdeki çocuk 🌸" notuyla setten fotoğraflarını paylaştı.

Nilsu Berfin Aktaş, "Hoşça kal prenses Ayşe ve hoşça kal içimdeki çocuk 🌸" notuyla setten fotoğraflarını paylaştı.

O fotoğraflardan bazıları:

O fotoğraflardan bazıları:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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