Seda Bakan Ekranlara Döndü! Yeni Sezonun Bomba Dizisinde Başrol Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Adile filminde Müjde Ar'a hayat veren Seda Bakan, TV ekranlarına geri döndü. Yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak iddialı diziye başrol olan Seda Bakan, başrolü Uğur Güneş, Celil Nalçakan ve Ahsen Eroğlu’yla paylaşacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ekranların sevilen ismi Seda Bakan, son olarak Adile filminde Müjde Ar'ı canlandırmıştı.
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Ancak özlem son buldu, Seda Bakan'ın yeni televizyon dizisi belli oldu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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