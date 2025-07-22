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Seda Bakan Ekranlara Döndü! Yeni Sezonun Bomba Dizisinde Başrol Oldu

Seda Bakan Ekranlara Döndü! Yeni Sezonun Bomba Dizisinde Başrol Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.07.2025 - 17:27

Adile filminde Müjde Ar'a hayat veren Seda Bakan, TV ekranlarına geri döndü. Yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak iddialı diziye başrol olan Seda Bakan, başrolü Uğur Güneş, Celil Nalçakan ve Ahsen Eroğlu’yla paylaşacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Ekranların sevilen ismi Seda Bakan, son olarak Adile filminde Müjde Ar'ı canlandırmıştı.

Ekranların sevilen ismi Seda Bakan, son olarak Adile filminde Müjde Ar'ı canlandırmıştı.

Her ne kadar izleyici kendisini izlemeyi çok sevse de uzun süredir TV'de bir proje yapmıyordu. Hatta kendisini Mucize Doktor dizisiyle 2020 yılında izlemiştik.

Ancak özlem son buldu, Seda Bakan'ın yeni televizyon dizisi belli oldu!

Ancak özlem son buldu, Seda Bakan'ın yeni televizyon dizisi belli oldu!

Ünlü oyuncu Seda Bakan, Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kadife Kelepçe dizisinde Uğur Güneş, Celil Nalçakan ve Ahsen Eroğlu’yla başrolleri paylaşacak. Dizide Aydan karakterine hayat verecek Bakan, Celil Nalçakan'ın eski eşi olarak karşımıza çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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