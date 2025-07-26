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Exxen'den Ayrılmıştı: Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programına Yoğun Talep!

Exxen'den Ayrılmıştı: Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programına Yoğun Talep!

Hasan Can Kaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.07.2025 - 10:26

“Konuşanlar” programıyla dijital dünyada fırtınalar estiren Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir hamleyle uzun süredir ekran yüzü olduğu Exxen'den ayrıldığını duyurdu. Ünlü komedyene dijital platformlardan adeta teklif yağmuru yağıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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“Konuşanlar” adlı talk show programıyla dijital platformlarda izlenme rekorları kıran ve geniş bir hayran kitlesi edinen Hasan Can Kaya'yı artık tanıyorsunuz.

“Konuşanlar” adlı talk show programıyla dijital platformlarda izlenme rekorları kıran ve geniş bir hayran kitlesi edinen Hasan Can Kaya'yı artık tanıyorsunuz.

Kaya, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla uzun yıllardır ekran yüzü olduğu Exxen platformundan ayrıldığını açıkladı. Bu ayrılık, hem medya sektöründe hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dijital içerik üreticiliğinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Hasan Can Kaya’ya, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen dijital platformlarından teklifler yağıyor.

Dijital içerik üreticiliğinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Hasan Can Kaya’ya, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen dijital platformlarından teklifler yağıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Prime Video, Netflix, Disney Plus, Max ve Gain gibi dev platformlar, Kaya’yı kendi bünyelerine katmak için adeta yarış halinde. Hasan Can Kaya, yeni platformuyla globale de açılabilir.

Hangi platformla anlaşacağı, yeni içerik formatının ne olacağı ve “Konuşanlar” konseptine benzer bir projeyle mi devam edeceği gibi sorular şu an yanıt bekleyen başlıklar arasında.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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