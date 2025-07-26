Exxen'den Ayrılmıştı: Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programına Yoğun Talep!
“Konuşanlar” programıyla dijital dünyada fırtınalar estiren Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir hamleyle uzun süredir ekran yüzü olduğu Exxen'den ayrıldığını duyurdu. Ünlü komedyene dijital platformlardan adeta teklif yağmuru yağıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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“Konuşanlar” adlı talk show programıyla dijital platformlarda izlenme rekorları kıran ve geniş bir hayran kitlesi edinen Hasan Can Kaya'yı artık tanıyorsunuz.
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Dijital içerik üreticiliğinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Hasan Can Kaya’ya, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen dijital platformlarından teklifler yağıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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