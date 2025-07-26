Exxen'den Ayrılmıştı: Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programına Yoğun Talep!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Prime Video, Netflix, Disney Plus, Max ve Gain gibi dev platformlar, Kaya’yı kendi bünyelerine katmak için adeta yarış halinde. Hasan Can Kaya, yeni platformuyla globale de açılabilir.

Hangi platformla anlaşacağı, yeni içerik formatının ne olacağı ve “Konuşanlar” konseptine benzer bir projeyle mi devam edeceği gibi sorular şu an yanıt bekleyen başlıklar arasında.