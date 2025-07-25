Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in Dizisi Bize Bir Şey Olmaz’a Son Dönemlerin Popüler İsmi Katıldı!
Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’i buluşturan dijital platform dizisi Bize Bir Şey Olmaz için hazırlıklar devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinden sonra Mert Ramazan Demir’in yeni projesi merakla beklenirken Bize Bir Şey Olmaz’ın duyurusu yapılmıştı. Miray Daner de en son Hudutsuz Sevda dizisiyle ekranlarda güzelliğiyle boy göstermişti. Şimdiyse ikili partner olma hazırlığında. Bize Bir Şey Olmaz dizisinin cast süreci devam ederken Birsen Altuntaş ünlü bir ismin daha anlaştığını duyurdu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Miray Daner ve Mert Ramazan Demir ikilisinin uyumu şimdiden merak uyandırdı.
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Bize Bir Şey Olmaz’ın yeni ismi ise Yüsra Geyik oldu!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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