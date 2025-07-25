Geleceğe Mektuplar Dizisinde Pelin Karahan’ın Gençliğini Oynayan Oyuncu Benzerliğiyle Şoke Etti
Geleceğe Mektuplar dizisi geçtiğimiz gün Netflix’te yayınlandı. Gökçe Bahadır ve Onur Tuna’nın başrollerini paylaştığı dizide lise yıllarında geleceğe yazılan mektuplar ve yıllar sonra ortaya çıkmalarıyla yaşananlar anlatılmıştı. Merakla beklenen projede Pelin Karahan da yer alıyordu. Pelin Karahan’n gençlik yıllarını canlandıran oyuncu benzerliğiyle ilgi gördü.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Pelin Karahan’ın gençliği için Işıl Elmas kamera karşısına geçti.
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Dizi ilk yayın gününden büyük ilgi gördü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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