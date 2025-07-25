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Geleceğe Mektuplar Dizisinde Pelin Karahan’ın Gençliğini Oynayan Oyuncu Benzerliğiyle Şoke Etti

Geleceğe Mektuplar Dizisinde Pelin Karahan’ın Gençliğini Oynayan Oyuncu Benzerliğiyle Şoke Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.07.2025 - 11:16

Geleceğe Mektuplar dizisi geçtiğimiz gün Netflix’te yayınlandı. Gökçe Bahadır ve Onur Tuna’nın başrollerini paylaştığı dizide lise yıllarında geleceğe yazılan mektuplar ve yıllar sonra ortaya çıkmalarıyla yaşananlar anlatılmıştı. Merakla beklenen projede Pelin Karahan da yer alıyordu. Pelin Karahan’n gençlik yıllarını canlandıran oyuncu benzerliğiyle ilgi gördü.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Pelin Karahan’ın gençliği için Işıl Elmas kamera karşısına geçti.

Pelin Karahan’ın gençliği için Işıl Elmas kamera karşısına geçti.

Rana Denizer’in yazdığı ve Can Ertürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Geleceğe Mektuplar dizisinde cast seçimleri arasından en çok konuşulan isim, benzerliği sebebiyle Işıl Elmas oldu.

Dizi ilk yayın gününden büyük ilgi gördü.

Dizi ilk yayın gününden büyük ilgi gördü.

Proje, Işıl Elmas için oyunculuk kariyerine güzel bir giriş oldu. Özellikle kaş ve göz yapısının Pelin Karahan’a olan benzerliği dikkat çekti. Seyirci olarak böyle “cuk” oturan cast seçimlerine bayılıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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