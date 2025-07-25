Geleceğe Mektuplar Dizisinde Pelin Karahan’ın Gençliğini Oynayan Oyuncu Benzerliğiyle Şoke Etti

Proje, Işıl Elmas için oyunculuk kariyerine güzel bir giriş oldu. Özellikle kaş ve göz yapısının Pelin Karahan’a olan benzerliği dikkat çekti. Seyirci olarak böyle “cuk” oturan cast seçimlerine bayılıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!