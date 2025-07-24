onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Gökçe Bahadır ve Onur Tuna'nın Başrollerini Paylaştığı Geleceğe Mektuplar Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gökçe Bahadır ve Onur Tuna'nın Başrollerini Paylaştığı Geleceğe Mektuplar Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.07.2025 - 09:44

Netflix'in beklenen yerli yapımı Geleceğe Mektuplar sonunda yayınlandı. Gökçe Bahadır ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı ve hikayesiyle heyecan uyandıran dizi izleyiciyle buluştu. Dizide lisede geleceğe yazılan mektuplar, 20 yıl sonra sahipleriyle buluştu. Elif'in tesadüfen bulduğu bir mektupla başlayan macerada hem geçmiş hem günümüzde yaşananlar harmanlanıyor. Dizinin yayınlanan ilk sezonunu daha ilk günde bitirenler, dizinin yarattığı etkiyi de böylece açıklamış oldular. Gelin, yorumlara birlikte bakalım...

Not: Çok olmasa da minicik spoiler içeriyor olabilir!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Netflix yapımı Geleceğe Mektuplar dizisi sonunda izleyiciyle buluştu.

Netflix yapımı Geleceğe Mektuplar dizisi sonunda izleyiciyle buluştu.

Gökçe Bahadır ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı Netflix yapımı Geleceğe Mektuplar izleyici karşısına çıktı. Merakla beklenen yapım daha ilk gününden büyük bir izlenmeye ulaştı Diziyi izleyenler de tabii ki sosyal medyadaki yerlerini aldı. Diziyi izleyenler adeta ikiye bölündü.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın