Gökçe Bahadır ve Onur Tuna'nın Başrollerini Paylaştığı Geleceğe Mektuplar Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Netflix'in beklenen yerli yapımı Geleceğe Mektuplar sonunda yayınlandı. Gökçe Bahadır ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı ve hikayesiyle heyecan uyandıran dizi izleyiciyle buluştu. Dizide lisede geleceğe yazılan mektuplar, 20 yıl sonra sahipleriyle buluştu. Elif'in tesadüfen bulduğu bir mektupla başlayan macerada hem geçmiş hem günümüzde yaşananlar harmanlanıyor. Dizinin yayınlanan ilk sezonunu daha ilk günde bitirenler, dizinin yarattığı etkiyi de böylece açıklamış oldular. Gelin, yorumlara birlikte bakalım...
Not: Çok olmasa da minicik spoiler içeriyor olabilir!
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Netflix yapımı Geleceğe Mektuplar dizisi sonunda izleyiciyle buluştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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