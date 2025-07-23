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Breaking Bad'in Yapımcısının Yaptığı Paylaşım "Yeni Dizi" Sinyali Verince Dizinin Hayranları Fena Coştu

Breaking Bad'in Yapımcısının Yaptığı Paylaşım "Yeni Dizi" Sinyali Verince Dizinin Hayranları Fena Coştu

Breaking Bad
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.07.2025 - 10:46

Gelmiş geçmiş en iyi dizileri hangi yabancı dizi izleyicisine sorsanız, eğer izlediyse mutlaka Breaking Bad'e de listesinde yer verir. 2008 ve 2013 yılları arası izlesek de hepimizin hayatında öyle bir yer edindi ki günlük bir sohbetin ortasında bile adı geçebilir. Bu efsane dizinin yaratıcısından aynı coşkuyu hissettirecek bir paylaşım geldi. E tabii ki ortalık şenlendi!

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Walter White ve Jesse Pinkman karakterleri hayatımıza gireli tam 17 yıl oldu!

Walter White ve Jesse Pinkman karakterleri hayatımıza gireli tam 17 yıl oldu!

Breaking Bad ilk yayınlandığında böyle büyük bir etki yaratacağını belki kimse bilemiyordu ama dizi o kadar büyük bir hayran kitlesi elde etti ki efsaneler arasındaki yerini çoktan aldı. 

İki yıl ömrü kaldığını öğrendikten sonra hayatının boşa geçirilmiş bir ömür olacağını fark eden Walter White'ın kendine bambaşka bir yol çizmesinin yarattığı aksiyonu unutmak mümkün değil elbette. Sadece Breaking Bad değil, spin-off'u Better Call Saul da dünya çapında ilgi gören yapımlardan oldu.

Biz hala Breaking Bad ve Better Call Saul'un etkisindeyken dizinin yapımcısından heyecanlandıran bir paylaşım geldi!

Biz hala Breaking Bad ve Better Call Saul'un etkisindeyken dizinin yapımcısından heyecanlandıran bir paylaşım geldi!

Yandaki görselle yapılan paylaşıma 'Happiness is Contagious (Mutluluk bulaşıcıdır)' yazıldı. Yeni dizi haberi sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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