Breaking Bad'in Yapımcısının Yaptığı Paylaşım "Yeni Dizi" Sinyali Verince Dizinin Hayranları Fena Coştu
Gelmiş geçmiş en iyi dizileri hangi yabancı dizi izleyicisine sorsanız, eğer izlediyse mutlaka Breaking Bad'e de listesinde yer verir. 2008 ve 2013 yılları arası izlesek de hepimizin hayatında öyle bir yer edindi ki günlük bir sohbetin ortasında bile adı geçebilir. Bu efsane dizinin yaratıcısından aynı coşkuyu hissettirecek bir paylaşım geldi. E tabii ki ortalık şenlendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Walter White ve Jesse Pinkman karakterleri hayatımıza gireli tam 17 yıl oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biz hala Breaking Bad ve Better Call Saul'un etkisindeyken dizinin yapımcısından heyecanlandıran bir paylaşım geldi!
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın