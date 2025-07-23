Breaking Bad'in Yapımcısının Yaptığı Paylaşım "Yeni Dizi" Sinyali Verince Dizinin Hayranları Fena Coştu

Breaking Bad ilk yayınlandığında böyle büyük bir etki yaratacağını belki kimse bilemiyordu ama dizi o kadar büyük bir hayran kitlesi elde etti ki efsaneler arasındaki yerini çoktan aldı.

İki yıl ömrü kaldığını öğrendikten sonra hayatının boşa geçirilmiş bir ömür olacağını fark eden Walter White'ın kendine bambaşka bir yol çizmesinin yarattığı aksiyonu unutmak mümkün değil elbette. Sadece Breaking Bad değil, spin-off'u Better Call Saul da dünya çapında ilgi gören yapımlardan oldu.