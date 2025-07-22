Şevval Sam’ın Yeni Projesi Duyuruldu: Güzel Oyuncu Netflix Dizisinde Başrol!

Hem oyunculuğuyla hem şarkıcı kimliğiyle tanıdığımız Şevval Sam, setlere dönüyor. Başarılı oyuncu yılların eskitemediği güzelliğiyle Netflix projesinde başrole imza attı. En son dizi olarak Yasak Elma’da izlemiştik. Ardından ise Yetenek Sizsiniz 2025 yarışmasında jüri koltuğuna geçmişti. Gelin yeni projesinin detaylarını da birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş