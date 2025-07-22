Şevval Sam’ın Yeni Projesi Duyuruldu: Güzel Oyuncu Netflix Dizisinde Başrol!
Hem oyunculuğuyla hem şarkıcı kimliğiyle tanıdığımız Şevval Sam, setlere dönüyor. Başarılı oyuncu yılların eskitemediği güzelliğiyle Netflix projesinde başrole imza attı. En son dizi olarak Yasak Elma’da izlemiştik. Ardından ise Yetenek Sizsiniz 2025 yarışmasında jüri koltuğuna geçmişti. Gelin yeni projesinin detaylarını da birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yasak Elma dizisi ile uzun süre ekranlardaydı Şevval Sam.
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Şevval Sam Yetenek Sizsiniz 2025 yarışmasında jüri olarak yeniden karşımıza çıktı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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