onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Şevval Sam’ın Yeni Projesi Duyuruldu: Güzel Oyuncu Netflix Dizisinde Başrol!

Şevval Sam’ın Yeni Projesi Duyuruldu: Güzel Oyuncu Netflix Dizisinde Başrol!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.07.2025 - 15:45

Hem oyunculuğuyla hem şarkıcı kimliğiyle tanıdığımız Şevval Sam, setlere dönüyor. Başarılı oyuncu yılların eskitemediği güzelliğiyle Netflix projesinde başrole imza attı. En son dizi olarak Yasak Elma’da izlemiştik. Ardından ise Yetenek Sizsiniz 2025 yarışmasında jüri koltuğuna geçmişti. Gelin yeni projesinin detaylarını da birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yasak Elma dizisi ile uzun süre ekranlardaydı Şevval Sam.

Yasak Elma dizisi ile uzun süre ekranlardaydı Şevval Sam.

Dizi dile kolay 6 sezon, 177 bölüm sürmüştü. Hikaye değişimleri, karakter değişimleri derken bi’ baktık ki Yasak Elma reytinglerde hep ilk sıralarda yer almaya başladı. Böylelikle de yayın hayatı epey sürdü. 6 sezonun ardından seyirciye veda eden dizinin ardından oyuncular dinlenir mi diye düşünürken projeler art arda gelmeye başladı.

Şevval Sam Yetenek Sizsiniz 2025 yarışmasında jüri olarak yeniden karşımıza çıktı.

Şevval Sam Yetenek Sizsiniz 2025 yarışmasında jüri olarak yeniden karşımıza çıktı.

Şimdiyse Ece Yörenç’in kaleminden çıkan Bertan Başaran’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Sonra Gözler Görür” dizisiyle anlaştı. 

Birsen Altuntaş’ın haberine göre ünlü gazeteci Ezgi Sezgin karakterine hayat verecek. Netflix’te yayınlanacak dizinin kadrosunda Mert Fırat, Uğur Aslan, Fırat Çelik ve Başak Daşman da yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın