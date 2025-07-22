Avatar 3: Ateş ve Kül Geliyor! İlk Afiş Yayınlandı: Film 19 Aralık’ta Vizyona Giriyor

2009 yılında seyirciyle buluşan Avatar filmi, dönemin en çok konuşulan işlerinden olmuştu. Dünya çapında yakaladığı popülerlikle birlikte devam filmlerinin müjdesi de gelmişti. O dönem için Avatar filminin izleyicide yarattığı etki epey sürmüştü. Avataj makyajları, kostümleri derken sosyal medyada büyük yankı uyanmıştı. Şimdiyse serinin 3. filmi olan Avatar: Ateş ve Kül geliyor!