Avatar 3: Ateş ve Kül Geliyor! İlk Afiş Yayınlandı: Film 19 Aralık’ta Vizyona Giriyor
2009 yılında seyirciyle buluşan Avatar filmi, dönemin en çok konuşulan işlerinden olmuştu. Dünya çapında yakaladığı popülerlikle birlikte devam filmlerinin müjdesi de gelmişti. O dönem için Avatar filminin izleyicide yarattığı etki epey sürmüştü. Avataj makyajları, kostümleri derken sosyal medyada büyük yankı uyanmıştı. Şimdiyse serinin 3. filmi olan Avatar: Ateş ve Kül geliyor!
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Ünlü yönetmen James Cameron imzalı yapım 2025 yılının en çok merak uyandıranlarından.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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