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Avatar 3: Ateş ve Kül Geliyor! İlk Afiş Yayınlandı: Film 19 Aralık’ta Vizyona Giriyor

Avatar 3: Ateş ve Kül Geliyor! İlk Afiş Yayınlandı: Film 19 Aralık’ta Vizyona Giriyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.07.2025 - 13:28

2009 yılında seyirciyle buluşan Avatar filmi, dönemin en çok konuşulan işlerinden olmuştu. Dünya çapında yakaladığı popülerlikle birlikte devam filmlerinin müjdesi de gelmişti. O dönem için Avatar filminin izleyicide yarattığı etki epey sürmüştü. Avataj makyajları, kostümleri derken sosyal medyada büyük yankı uyanmıştı. Şimdiyse serinin 3. filmi olan Avatar: Ateş ve Kül geliyor!

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Ünlü yönetmen James Cameron imzalı yapım 2025 yılının en çok merak uyandıranlarından.

Ünlü yönetmen James Cameron imzalı yapım 2025 yılının en çok merak uyandıranlarından.

Avatar: Ateş ve Kül 19 Aralık’ta vizyona girecek. Fragman ise ilk önce sızdırıldı ve erken müdahaleyle hemen kaldırıldı. Resmi olarak Disney tarafından yayınlanan bir fragman henüz yok. Sevenlerin sabırsızlıkla bekleyişi sürüyor.

Ancak ilk afişi yayınlandı 👇

Ancak ilk afişi yayınlandı 👇

Serinin 3. filmi Avatar: Fire and Ash’te pandoranın daha karanlık yüzüne çıkılan bir yolculuğu izleyeceğiz. Film aslında 15 Ağustos 2017'de Avatar 2 ile aynı anda çekime başlamıştı ancak sonuç olarak takvimler 19 Aralık 2025 olarak netleşti. 

Siz ne düşünüyorsunuz, vizyona girince gidecekler arasında mısınız? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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