Aşıklar Şehri, Şeytanla Bakışma, Herkes Ölecek: 25 Temmuz Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?
Yeni hafta, yeni filmler… Sinema dünyası bu hafta da vizyona girecek yeni filmlerle dolu. Bu hafta ne yapsak diye düşünüyorsanız hafta sonuna bi’ sinema bileti almak fena olmaz gibi. Macera, aşk, korku ne ararsanız var diyelim! Gelin 25 Temmuz 2025 Cuma vizyona girecek filmleri birlikte görelim...
Kaynak: Box Office
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Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar
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Aşıklar Şehri
Şeytanla Bakışma
İntikam Operasyonu
The Final Party
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Herkes Ölecek
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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