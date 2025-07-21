Aşıklar Şehri, Şeytanla Bakışma, Herkes Ölecek: 25 Temmuz Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

The Final Party, hayatlarının dönüm noktasında olan bir grup arkadaşın, son kez bir araya geldikleri gece boyunca geçmişle hesaplaşmalarını konu alır. Bilal Kamyoncu’nun yönettiği film, yüzeyde bir kutlama gibi görünen bu buluşmanın, aslında bastırılmış duyguların ve gizli sırların gün yüzüne çıktığı gerilimli bir sürece dönüşmesini işler. Eğlence ilerledikçe dostluklar sınanır, yüzleşmeler derinleşir ve maskeler düşer. Karakterler, hayatlarının kontrolünü yeniden ele almak ya da tamamen kaybetmek arasında sıkışır. Film, gençlik, pişmanlık ve ikinci şans temalarıyla izleyiciye hem duygusal hem düşündürücü bir deneyim sunar.