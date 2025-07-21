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Piyasa Orada Nasıl? Superman Filminin Başrol Oyuncularının ve Yönetmeninin Kazancı Açıklandı

Piyasa Orada Nasıl? Superman Filminin Başrol Oyuncularının ve Yönetmeninin Kazancı Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.07.2025 - 13:42

Yılların vazgeçilmezi Superman, yeni filmiyle sevenleriyle buluştu. Başrolleri ise David Corenswet, Rachel Brosnahan ve Nicholas Hoult paylaştı. Film gişede yüksek ilgiyle karşılaştı. 

Superman ilk etap için ABD'de 56,5 milyon dolar, küresel ölçekte ise 96,5 milyon dolar hasılat elde etmişti. Peki ya oyuncular ne kadar kazandı? Oyunculuk meslekler arasında yüksek gelir sağlayanlardan. Gelin Superman filmi için oyuncular ne kadara el sıkışmış birlikte öğrenelim!

Kaynak: Independent

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Variety, filmin mali boyutuna dair bir analiz yaptı.

Variety, filmin mali boyutuna dair bir analiz yaptı.

Ve analizler sonucu Superman’in en çok kazananı 15 milyon dolar ile filmin yazar-yönetmeni James Gunn oldu. Yani en çok kazanan kişi oyunculardan değildi.

Peki ya oyuncular ne kadar kazandı?

Peki ya oyuncular ne kadar kazandı?

Lex Luthor'u canlandıran ve Nicholas Hoult 2 milyon dolar kazanırken, Superman David Corenswet ve Lois Lane'i canlandıran Rachel Brosnahan 750 bin dolar ödeme aldı.

Kazançlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kazançlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Gördüğünüz üzere ücretler dudak uçuklatan türden. Tüm bunlarla ve diğer detaylarla filmin yapımı 225 milyon dolar, pazarlanmasıysa 125 milyon dolar şeklinde aktarıldı.

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Türkiye’de oyuncuların ne kadar kazandığını da aşağıdaki içeriğimizde aktarmıştık. Merak edenler 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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