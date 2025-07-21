Piyasa Orada Nasıl? Superman Filminin Başrol Oyuncularının ve Yönetmeninin Kazancı Açıklandı

Yılların vazgeçilmezi Superman, yeni filmiyle sevenleriyle buluştu. Başrolleri ise David Corenswet, Rachel Brosnahan ve Nicholas Hoult paylaştı. Film gişede yüksek ilgiyle karşılaştı.

Superman ilk etap için ABD'de 56,5 milyon dolar, küresel ölçekte ise 96,5 milyon dolar hasılat elde etmişti. Peki ya oyuncular ne kadar kazandı? Oyunculuk meslekler arasında yüksek gelir sağlayanlardan. Gelin Superman filmi için oyuncular ne kadara el sıkışmış birlikte öğrenelim!

Kaynak: Independent