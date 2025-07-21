Piyasa Orada Nasıl? Superman Filminin Başrol Oyuncularının ve Yönetmeninin Kazancı Açıklandı
Yılların vazgeçilmezi Superman, yeni filmiyle sevenleriyle buluştu. Başrolleri ise David Corenswet, Rachel Brosnahan ve Nicholas Hoult paylaştı. Film gişede yüksek ilgiyle karşılaştı.
Superman ilk etap için ABD'de 56,5 milyon dolar, küresel ölçekte ise 96,5 milyon dolar hasılat elde etmişti. Peki ya oyuncular ne kadar kazandı? Oyunculuk meslekler arasında yüksek gelir sağlayanlardan. Gelin Superman filmi için oyuncular ne kadara el sıkışmış birlikte öğrenelim!
Kaynak: Independent
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Variety, filmin mali boyutuna dair bir analiz yaptı.
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Peki ya oyuncular ne kadar kazandı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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