Doğru İnsan, Yanlış Zaman: Yarım Kalan Aşkları Konu Alan 15 Film Önerisi

Bir yaz tatilinde, genç bir adam ve gelen misafir arasında bir yakınlık oluşur. Ortaya çıkan bağ, hem heyecan hem de kafa karışıklığı içerir. Film, büyüme süreci ve duygusal uyanış üzerine yoğunlaşır. Zaman ve mekân anlatıda belirgin rol oynar.