Doğru İnsan, Yanlış Zaman: Yarım Kalan Aşkları Konu Alan 15 Film Önerisi
Her aşk mutlu sonla bitmez. Bazıları yarım kalır, bazıları hiç başlayamaz. Bu listede, kavuşamayanları, zamanla ayrı düşenleri, içte kalanları anlatan 15 filmi bir araya getirdik. Aşka dair söylenemeyen her şey bu filmlerde saklı.
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1. In the Mood for Love
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2. Blue Valentine
3. Never Let Me Go
4. Portrait of a Lady on Fire
5. One Day
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6. The English Patient
7. Atonement
8. 5 Centimeters per Second
9. The Umbrellas of Cherbourg
10. Call Me by Your Name
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11. Her
12. A Short Film About Love
13. Before Sunset
14. Café de Flore
15. La La Land
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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