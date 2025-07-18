Animasyon Dünyasının En Sevilenleriydi: Lilo ve Stitch Filmi Gişe Hasılatıyla Dudak Uçuklattı

Disney’in en sevilen animasyonlarından Lilo ve Stitch, 2025 filmiyle sinema sektörüne adını yeniden kazıdı. Çocuklar bir yana yetişkinlerin de severek izlediği Lilo ve Stitch, gişede büyük ilgiyle karşılandı. Hal böyle olunca gişe hasılatı da dudak uçuklattı. Gelin detaylara geçelim!