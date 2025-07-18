Animasyon Dünyasının En Sevilenleriydi: Lilo ve Stitch Filmi Gişe Hasılatıyla Dudak Uçuklattı
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İlk olarak 2002 yılında yayınlanan animasyon filmiyle tanımıştık onları.
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İkilinin yıllar boyu süren etkisiyle yeni film kaçınılmaz oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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