onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Animasyon Dünyasının En Sevilenleriydi: Lilo ve Stitch Filmi Gişe Hasılatıyla Dudak Uçuklattı

Animasyon Dünyasının En Sevilenleriydi: Lilo ve Stitch Filmi Gişe Hasılatıyla Dudak Uçuklattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.07.2025 - 16:04

Disney’in en sevilen animasyonlarından Lilo ve Stitch, 2025 filmiyle sinema sektörüne adını yeniden kazıdı. Çocuklar bir yana yetişkinlerin de severek izlediği Lilo ve Stitch, gişede büyük ilgiyle karşılandı. Hal böyle olunca gişe hasılatı da dudak uçuklattı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk olarak 2002 yılında yayınlanan animasyon filmiyle tanımıştık onları.

İlk olarak 2002 yılında yayınlanan animasyon filmiyle tanımıştık onları.

İkilinin dostluk hikayesi herkeste derinden etkiler bırakmıştı. Ailenin önemi vurgusu da ana temalardandı. “Ohana” filmde sıkça duyduğumuz bir kelime olarak karşımıza çıkıyordu.

İkilinin yıllar boyu süren etkisiyle yeni film kaçınılmaz oldu.

İkilinin yıllar boyu süren etkisiyle yeni film kaçınılmaz oldu.

Lilo ve Stitch 2025 için vizyon tarihine adeta gün sayıldı. 100 milyon dolar bütçeyle çekimler tamamlanmıştı. Gişe hasılatı ise 1 milyar doları aşarak dudak uçuklattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın