Ekranların Sevilen Genç Oyuncuları Rahimcan Kapkap ile Çağla Şimşek Film Projesinde Buluşacak
Ali Ayyıldız’ın yazdığı ve yönettiği İlk Gençlik filmi için başrol oyuncular seçildi. Renans Yapım’ın üstlendiği sinema filmi için Rahimcan Kapkap ve Çağla Şimşek ile anlaşmaya varıldı. Gençliği konu alan filmler ve diziler sektörün en sevilenlerinden. Gelin, İlk Gençlik dizisine dair Birsen Altuntaş’ın aktardığı detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Rahimcan Kapkap ve Çağla Şimşek’in başrolleri paylaşacağı İlk Gençlik filmi şimdiden merak uyandırdı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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