onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Ekranların Sevilen Genç Oyuncuları Rahimcan Kapkap ile Çağla Şimşek Film Projesinde Buluşacak

Ekranların Sevilen Genç Oyuncuları Rahimcan Kapkap ile Çağla Şimşek Film Projesinde Buluşacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.07.2025 - 13:00

Ali Ayyıldız’ın yazdığı ve yönettiği İlk Gençlik filmi için başrol oyuncular seçildi. Renans Yapım’ın üstlendiği sinema filmi için Rahimcan Kapkap ve Çağla Şimşek ile anlaşmaya varıldı. Gençliği konu alan filmler ve diziler sektörün en sevilenlerinden. Gelin, İlk Gençlik dizisine dair Birsen Altuntaş’ın aktardığı detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rahimcan Kapkap ve Çağla Şimşek’in başrolleri paylaşacağı İlk Gençlik filmi şimdiden merak uyandırdı.

Rahimcan Kapkap ve Çağla Şimşek’in başrolleri paylaşacağı İlk Gençlik filmi şimdiden merak uyandırdı.

Rahimcan Kapkap Çağrı karakterini, Çağla Şimşek ise Elif karakterini oynayacak. Konu ise biraz aşk, biraz aile derken büyüme sürecinde gençlerin yaşadıkları olacak.

İlk aşk, aileyle yaşanan geçim problemleri, arkadaşlık ilişkileri…

İlk aşk, aileyle yaşanan geçim problemleri, arkadaşlık ilişkileri…

İlk Gençlik filminde hayatın içinden konulara tanıklık edeceğiz. Projede yer alacak diğer isimlerle ilgili henüz net bir durum yok, cast seçimleri sürüyor.

Kızılcık Şerbeti’yle adını hafızalara kazıyan Rahimcan Kapkap ve çocukluğundan beri ekranlarda yer alan Çağla Şimşek’in uyumu bakalım nasıl olacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın