Ekranların Sevilen Genç Oyuncuları Rahimcan Kapkap ile Çağla Şimşek Film Projesinde Buluşacak

Ali Ayyıldız’ın yazdığı ve yönettiği İlk Gençlik filmi için başrol oyuncular seçildi. Renans Yapım’ın üstlendiği sinema filmi için Rahimcan Kapkap ve Çağla Şimşek ile anlaşmaya varıldı. Gençliği konu alan filmler ve diziler sektörün en sevilenlerinden. Gelin, İlk Gençlik dizisine dair Birsen Altuntaş’ın aktardığı detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş