Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'li Diziye Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!
Mert Ramazan Demir ve Miray Daner partnerliğiyle gelen Disney'in 'Bize Bir Şey Olmaz' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. İddialı diziye Miray Daner'in canlandıracağı Lal'in yakın arkadaşı Meriç'i oynayacak isim dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in başrollerde yer aldığı Disney Plus dizisi "Bize Bir Şey Olmaz" için hazırlıklar devam ediyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç kuşağın başarılı oyuncularından Nazlı Çetin, Bize Bir Şey Olmaz dizisinin kadrosunda!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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