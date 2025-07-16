Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in Başrollerini Paylaşacağı 'Can Dostum' Uyarlamasına Yeni Oyuncular Dahil Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
2011 yapımı Fransız filmi Can Dostum, Türkiye'ye uyarlanıyor. “Intouchables” adıyla yayınlanan Can Dostum filmi, barındırdığı hikayeyle izleyen herkesin kalbine dokunmayı başarmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerini Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in canlandıracağı filme yeni oyuncular dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Fransız yapımı Intouchables filmi 2011'de yayınlandığında geniş çaplı bir etki yarattı.
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Okuma provası gerçekleşen Can Dostum filmine yeni oyuncular dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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