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Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in Başrollerini Paylaşacağı 'Can Dostum' Uyarlamasına Yeni Oyuncular Dahil Oldu

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in Başrollerini Paylaşacağı 'Can Dostum' Uyarlamasına Yeni Oyuncular Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.07.2025 - 15:15

2011 yapımı Fransız filmi Can Dostum, Türkiye'ye uyarlanıyor. “Intouchables” adıyla yayınlanan Can Dostum filmi, barındırdığı hikayeyle izleyen herkesin kalbine dokunmayı başarmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerini Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in canlandıracağı filme yeni oyuncular dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
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Fransız yapımı Intouchables filmi 2011'de yayınlandığında geniş çaplı bir etki yarattı.

Fransız yapımı Intouchables filmi 2011'de yayınlandığında geniş çaplı bir etki yarattı.

Filmin hayranlarını sevindiren gelişme geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mert Baykal’ın yönetmen koltuğuna oturduğu IMAX teknolojisiyle çekilecek film Türkiye'ye uyarlanacak ve başrollerini Haluk Bilginer (Refik) ile Feyyaz Yiğit (Ferruh) canlandıracak. Filmde Bige Önal da Figen rolüne hayat verecek.

Okuma provası gerçekleşen Can Dostum filmine yeni oyuncular dahil oldu.

Okuma provası gerçekleşen Can Dostum filmine yeni oyuncular dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hatice Aslan’ın da kadrosunda yer aldığı filmin uyarlama senaryosunu Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit kaleme aldı. Geçtiğimiz hafta sete çıkan ve 14 Kasım'da yayınlanması planlanan Can Dostum'da Meyra Ahsen ve Berke Gündem de rol alacak. Meyra Ahsen, Refik’in (Haluk Bilginer) kızı Berrak, Berke Gündem ise Berrak’ın zengin sevgilisi olarak izleyici karşısına çıkacak

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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