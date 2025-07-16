Büyük Final Yükleniyor: Stranger Things'in 5. Sezon İlk Fragmanı Yayınlandı
Stranger Things, 5. sezonuyla final yapmaya hazırlanıyor. Netflix yapımı dizi, son sezonunu üç parça halinde yayınlayacak. Bugün paylaşılan ilk fragmanla birlikte, hikâyenin 1987 sonbaharında başlayacağı da netleşti.
İşte Stranger Things'in resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan 5. sezon ilk fragmanı!
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Bir çağın sonu yaklaşıyor. Netflix’in popüler fantastik dizisi Stranger Things, beşinci ve son sezonuyla izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor.
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İşte Stranger Things'in 5. sezonunun ilk fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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