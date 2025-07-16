Büyük Final Yükleniyor: Stranger Things'in 5. Sezon İlk Fragmanı Yayınlandı

Hawkins kasabasının karanlık sırları, Upside Down’ın uğursuz gölgeleri ve dostlukla örülmüş mücadele hikayesi, bu sezon nihayete erecek. Üstelik final, alışılmışın dışında bir formatla geliyor: Üç bölüm halinde yayınlanacak dev bir kapanış! Bugün yayınlanan ilk fragmanla birlikte heyecan doruğa çıkarken, resmi özet 1987 sonbaharını işaret ediyor.

Netflix'in izlenme rekoru kıran dizisi Stranger Things'in 5. ve final sezonunun ilk fragmanı Stranger Things resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Biz de o fragmanı okuyucularımızla paylaşıyoruz!