HBO, Harry Potter Dizisinde Voldemort'u Kimin Canlandıracağını Açıklamayacak!
HBO’nun merakla beklenen Harry Potter dizisi, yalnızca Hogwarts’a değil, hayranların kalbine de bir gizem bırakıyor. Çünkü dizinin en karanlık karakteri Lord Voldemort için bir oyuncu seçilmiş olsa da, bu ismin açıklanmayacağı duyuruldu. Evet, yanlış duymadınız: Yeni Voldemort’un kim olduğu sır gibi saklanıyor ve hayranlar bu sessizliğin ardında büyük bir sürpriz olduğuna inanıyor.
KAYNAK: Rednian Intelligence
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HBO’nun yeniden uyarladığı Harry Potter dizisi, büyücülük dünyasına geri dönüş yapan hayranları şimdiden heyecanlandırıyor.
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Yapımcılar bu tercihin ardında güçlü bir strateji yattığını söylüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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