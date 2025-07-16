HBO, Harry Potter Dizisinde Voldemort'u Kimin Canlandıracağını Açıklamayacak!

Çekimlerine başlanan Harry Potter dizisinin setinden yeni karakterlere dair görüntüler gelmeye başlarken dizide önemli bir role sahip olan Lord Voldemort'u kimin canlandıracağı açıklanmadı. Meğer bu durum HBO tarafından kasıtlı yapılan bir hamleymiş!

HBO, Harry Potter dizisi yayınlanana kadar Voldemort rolü için anlaşma yapılan oyuncuyu açıklamama ve seyirciye sürpriz yapma kararı almış.