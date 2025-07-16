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HBO, Harry Potter Dizisinde Voldemort'u Kimin Canlandıracağını Açıklamayacak!

HBO, Harry Potter Dizisinde Voldemort'u Kimin Canlandıracağını Açıklamayacak!

Harry Potter
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.07.2025 - 22:43

HBO’nun merakla beklenen Harry Potter dizisi, yalnızca Hogwarts’a değil, hayranların kalbine de bir gizem bırakıyor. Çünkü dizinin en karanlık karakteri Lord Voldemort için bir oyuncu seçilmiş olsa da, bu ismin açıklanmayacağı duyuruldu. Evet, yanlış duymadınız: Yeni Voldemort’un kim olduğu sır gibi saklanıyor ve hayranlar bu sessizliğin ardında büyük bir sürpriz olduğuna inanıyor.

KAYNAK: Rednian Intelligence

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HBO’nun yeniden uyarladığı Harry Potter dizisi, büyücülük dünyasına geri dönüş yapan hayranları şimdiden heyecanlandırıyor.

HBO’nun yeniden uyarladığı Harry Potter dizisi, büyücülük dünyasına geri dönüş yapan hayranları şimdiden heyecanlandırıyor.

Çekimlerine başlanan Harry Potter dizisinin setinden yeni karakterlere dair görüntüler gelmeye başlarken dizide önemli bir role sahip olan Lord Voldemort'u kimin canlandıracağı açıklanmadı. Meğer bu durum HBO tarafından kasıtlı yapılan bir hamleymiş!

HBO, Harry Potter dizisi yayınlanana kadar Voldemort rolü için anlaşma yapılan oyuncuyu açıklamama ve seyirciye sürpriz yapma kararı almış.

Yapımcılar bu tercihin ardında güçlü bir strateji yattığını söylüyor.

Yapımcılar bu tercihin ardında güçlü bir strateji yattığını söylüyor.

Hem dizinin atmosferini korumak hem de hayranları ekran başına kilitlemek için, Voldemort’un kimliğinin ilerleyen bölümlerde ortaya çıkması planlanıyor. Sosyal medyada Lord Voldemort rolü için Cillian Murphy'nin ismi öne çıksa da hangi oyuncuyla anlaşmaya varıldığını dizi yayınlanınca öğreneceğiz.

Şimdilik kimin 'İsmi lazım değil' olduğunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var: Bu sır perdesi, Hogwarts’a dönüşü daha da büyülü hale getiriyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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