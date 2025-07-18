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Emmy Ödülleri'nde Yok Sayıldı: Squid Game'in Aday Gösterilmemesine Netflix'ten Yanıt Geldi

Emmy Ödülleri'nde Yok Sayıldı: Squid Game'in Aday Gösterilmemesine Netflix'ten Yanıt Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.07.2025 - 11:30

Squid Game ilk sezonuyla büyük yankı uyandırarak sektöre adını altın harflerle kazımıştı. Başarının ardından ise ikinci sezon anlaşması gecikmedi ve tabii peşine üçüncü sezon da yayınlandı. Dizi üç sezonuyla da konuşulmayı başardı. Ancak Netflix'in canını sıkan bir gelişme yaşandı. Squid Game'in ikinci sezonu Emmy Ödülleri'nde hiçbir dalda aday gösterilmedi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

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Squid Game ilk sezonuyla 14 dalda aday gösterilmişti.

Squid Game ilk sezonuyla 14 dalda aday gösterilmişti.

Ayrıca ilk sezon platformun en çok izlenen dizisi olmuştu ve tüm bunlarla 6 ödül kazanmıştı. Hal böyle olunca ikinci sezonunda da adaylık beklentisi vardı ancak durum öyle olmadı. Netflix de bu duruma dair açıklama yapmakta gecikmedi.

Netflix'in içerik sorumlusu Bela Bajaria konuya dair aşağıda yer alan açıklamayı yaptı 👇

Netflix'in içerik sorumlusu Bela Bajaria konuya dair aşağıda yer alan açıklamayı yaptı 👇

'Yönetmen Hwang Dong-hyuk ve oyuncu kadrosu adına hayal kırıklığına uğradım. Dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerin bu sezonu ne kadar sevdiği ve derin bir bağ kurduğu düşünülünce, Hwang'ın onurlandırılmaması beni üzüyor. Bu yapım hak ettiği takdiri görmediğinde gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama mesele şu; eğer gerçekten televizyon anlatımında mükemmelliğe bakıyorsanız, bu yapım her anlamda bunu sunuyor. Dolayısıyla böyle bir işin hak ettiği takdiri görmemesi elbette şaşırtıcı.'

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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