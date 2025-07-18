Emmy Ödülleri'nde Yok Sayıldı: Squid Game'in Aday Gösterilmemesine Netflix'ten Yanıt Geldi
Squid Game ilk sezonuyla büyük yankı uyandırarak sektöre adını altın harflerle kazımıştı. Başarının ardından ise ikinci sezon anlaşması gecikmedi ve tabii peşine üçüncü sezon da yayınlandı. Dizi üç sezonuyla da konuşulmayı başardı. Ancak Netflix'in canını sıkan bir gelişme yaşandı. Squid Game'in ikinci sezonu Emmy Ödülleri'nde hiçbir dalda aday gösterilmedi. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
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Squid Game ilk sezonuyla 14 dalda aday gösterilmişti.
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Netflix'in içerik sorumlusu Bela Bajaria konuya dair aşağıda yer alan açıklamayı yaptı 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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