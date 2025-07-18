Emmy Ödülleri'nde Yok Sayıldı: Squid Game'in Aday Gösterilmemesine Netflix'ten Yanıt Geldi

'Yönetmen Hwang Dong-hyuk ve oyuncu kadrosu adına hayal kırıklığına uğradım. Dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerin bu sezonu ne kadar sevdiği ve derin bir bağ kurduğu düşünülünce, Hwang'ın onurlandırılmaması beni üzüyor. Bu yapım hak ettiği takdiri görmediğinde gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama mesele şu; eğer gerçekten televizyon anlatımında mükemmelliğe bakıyorsanız, bu yapım her anlamda bunu sunuyor. Dolayısıyla böyle bir işin hak ettiği takdiri görmemesi elbette şaşırtıcı.'