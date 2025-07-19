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Squid Game Şaşırtmadı: 2025’in İlk Yarısında En Çok İzlenen Yabancı Diziler Listelendi

Squid Game Şaşırtmadı: 2025’in İlk Yarısında En Çok İzlenen Yabancı Diziler Listelendi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.07.2025 - 15:54

Deadline, 2025’in ilk yarısında en çok izlenen yabancı dizileri Nielsen’ın yayımladığı rapora göre paylaştı. Listenin öne çıkan projeleriyle karşınızdayız. Son zamanlarda neredeyse her listede olan Squid Game burada da yer alıyor şimdiden söyleyelim. Gelin diğer projeler nelermiş birlikte bakalım!

Kaynak: Independent

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Ocak ayından haziran ayına kadarki süreçte en çok animasyon dizisi Bluey izlenmiş.

Ocak ayından haziran ayına kadarki süreçte en çok animasyon dizisi Bluey izlenmiş.

Okul öncesi çocuklar için olan Bluey, 25,1 milyar dakikalık izlenmeyle zirvede yer alıyor.

Squid Game ile devam edelim!

Squid Game ile devam edelim!

15 milyar dakika izlenme süresiyle Squid Game listede yer alan orijinal üç yapımdan biri. Diğer ikisi ise 13,3 milyar dakika ile Reacher ve 12,2 milyar ile The Night Agent.

11,9 milyar dakika izlenerek Supernatural da listede 15. sırada.

11,9 milyar dakika izlenerek Supernatural da listede 15. sırada.

Supernatural’ın yer almasının sebebi ise ilk olarak TV’de yayınlansa da asıl olarak dijitalde yankı uyandıran dizilerin de listede olması.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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