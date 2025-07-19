Squid Game Şaşırtmadı: 2025’in İlk Yarısında En Çok İzlenen Yabancı Diziler Listelendi
Deadline, 2025’in ilk yarısında en çok izlenen yabancı dizileri Nielsen’ın yayımladığı rapora göre paylaştı. Listenin öne çıkan projeleriyle karşınızdayız. Son zamanlarda neredeyse her listede olan Squid Game burada da yer alıyor şimdiden söyleyelim. Gelin diğer projeler nelermiş birlikte bakalım!
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ocak ayından haziran ayına kadarki süreçte en çok animasyon dizisi Bluey izlenmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Squid Game ile devam edelim!
11,9 milyar dakika izlenerek Supernatural da listede 15. sırada.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın