onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Dexter: Resurrection Konusu Nedir? Dexter: Resurrection Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Dexter: Resurrection Konusu Nedir? Dexter: Resurrection Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.07.2025 - 13:06

Dexter: Resurrection, merakla beklenirken nihayet izleyiciyle buluştu. İlk kez 2006’da seyirci karşısına çıkan proje, sektörde yılların eskitemediği bir yer edindi. Şimdiyse Dexter: Resurrection adıyla yeniden bizlerle. Konusu nedir, nerede yayınlandı, oyuncular kimler sorularını merak ediyorsanız gelin diziye dair tüm detaylar öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dexter: Resurrection Dizisi Konusu

Dexter: Resurrection Dizisi Konusu

Öncelikle dizi, Dexter: New Blood dizisinin devamı şeklinde. Dexter Morgan gözlerini yoğun bakım odasında açtığında, oğlu Harrison’ın ortadan kaybolduğunu öğrenir. Ona yaşattığı acıların farkına varan Dexter, geçmişin izlerini silmek ve oğluyla arasındaki bağı onarmak için New York’un karmaşasına doğru yola çıkar. Fakat bu yolculuk düşündüğünden çok daha zorlu olacaktır. Miami Metro’dan Angel Batista’nın aniden karşısına çıkmasıyla, Dexter bir kez daha eski kimliğinin peşine düştüğünü anlar. Baba ve oğul, New York’un uyumayan sokaklarında kendi içlerindeki karanlıkla yüzleşirken, beklenmedik bir çıkmazın içine sürüklenirler. Bu girdaptan kurtulmanın tek yolu ise, birlikte hareket etmektir.

Dexter: Resurrection Dizisi Oyuncuları

Dexter: Resurrection Dizisi Oyuncuları

  • Michael C. Hall, Deter Morgan rolünde

  • James Remar, Harry Morgan rolünde

  • David Zayas Dedektif Batista rolünde

  • Jack Alcott, Harrison Morgan rolünde

  • Peter Dinklage, Leon Prater rolünde

  • Uma Thurman, Charley rolünde

  • Krysten Ritter, Mia rolünde

  • Neil Patrick Harris Lowell rolünde

  • David Dastmalchian Gareth rolünde

  • Steve Schirripa, Vinny rolünde

  • John Lithgow, Arthur Mitchell rolünde

  • Jimmy Smits, Miguel Prado rolünde

Dexter: Resurrection Bölümler ve Sezonlar

Dexter: Resurrection Bölümler ve Sezonlar

Dexter: Resurrection, 10 bölüm olarak izleyiciyle buluşacak. Henüz tüm bölümler yayınlanmadı.

Dexter: Resurrection Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dexter: Resurrection Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

13 Temmuz’da TOD platformunda, 14 Temmuz’da ise beIN CONNECT’te yayına girdi.

Dexter: Resurrection İzlenme Oranları ve Reytingler

Dexter: Resurrection İzlenme Oranları ve Reytingler

Dizi henüz yeni yayına girdiği için oranlar net değil. Ancak ilk seri Dexter, ıMDB’de 10 üzerinden 8.6 puana sahip.

Şu an için Dexter: Resurrection dizisinin ıMDB puanı 11 bin kişinin katılımıyla 10 üzerinden 9.1 puanda.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dexter: Resurrection Benzeri Diziler

Dexter: Resurrection Benzeri Diziler

  • You

  • CSI: Miami

  • Barry

  • Mr. Robot

  • Hannibal

  • The Fall

  • Weeds

  • Prodigal Son

Dexter: Resurrection Nerede Çekiliyor?

Dexter: Resurrection Nerede Çekiliyor?

Dizinin hikayesi de New York’a yolculukla başlayacağı için çekimler orada gerçekleşiyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
aura1

Bazı haberleri gördükçe kanım donuyor, Ülkeye bir dexter şart