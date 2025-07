Dexter: Resurrection Konusu Nedir? Dexter: Resurrection Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Öncelikle dizi, Dexter: New Blood dizisinin devamı şeklinde. Dexter Morgan gözlerini yoğun bakım odasında açtığında, oğlu Harrison’ın ortadan kaybolduğunu öğrenir. Ona yaşattığı acıların farkına varan Dexter, geçmişin izlerini silmek ve oğluyla arasındaki bağı onarmak için New York’un karmaşasına doğru yola çıkar. Fakat bu yolculuk düşündüğünden çok daha zorlu olacaktır. Miami Metro’dan Angel Batista’nın aniden karşısına çıkmasıyla, Dexter bir kez daha eski kimliğinin peşine düştüğünü anlar. Baba ve oğul, New York’un uyumayan sokaklarında kendi içlerindeki karanlıkla yüzleşirken, beklenmedik bir çıkmazın içine sürüklenirler. Bu girdaptan kurtulmanın tek yolu ise, birlikte hareket etmektir.