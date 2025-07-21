Metruk Adam Filminin Konusu Nedir? Metruk Adam Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönetmenliğinde, Deniz Madanoğlu ve Murat Uyurkulak’ın kaleminden çıkan OGM Pictures imzalı Metruk Adam filmi için geri sayım başladı. Mert Ramazan Demir, Ercan Kesal, Rahimcan Kapkap ve Ada Erma’nın başrolü paylaşacağı film için tüm detaylara içeriğimizde yer verdik. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metruk Adam Dizisi Konusu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metruk Adam Dizisi Oyuncuları
Metruk Adam Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
Metruk Adam Benzeri Filmler
Metruk Adam Nerede Çekiliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fragman için 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın