onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Metruk Adam Filminin Konusu Nedir? Metruk Adam Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Metruk Adam Filminin Konusu Nedir? Metruk Adam Filmi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.07.2025 - 12:12

Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönetmenliğinde, Deniz Madanoğlu ve Murat Uyurkulak’ın kaleminden çıkan OGM Pictures imzalı Metruk Adam filmi için geri sayım başladı. Mert Ramazan Demir, Ercan Kesal, Rahimcan Kapkap ve Ada Erma’nın başrolü paylaşacağı film için tüm detaylara içeriğimizde yer verdik. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Metruk Adam Dizisi Konusu

Metruk Adam Dizisi Konusu

Film, Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Baran karakterini merkeze alıyor. Baran, geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan, ruhu derin yaralarla örülmüş bir adamdır. Yıllar önce işlemediği bir suçun bedelini ödemiş, abisinin yerine yattığı hapisle hayatı kararmıştır. Özgürlüğüne kavuştuğunda tek istediği, geçmişin enkazını geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaktır. Ancak hayat, onu kolayca affetmeyecektir.

Kendi ayakları üzerinde durmak ve hayallerine tutunmak için bir tamirhane açmaya karar verir. Fakat ailesinin geçirdiği beklenmedik bir kaza ve yıllardır görmediği küçük yeğeni Lidya’nın hayatına girişi, tüm planlarını altüst eder. Baran, hayata karşı ördüğü duvarları Lidya’nın saf sevgisiyle yıkarken, yalnızca yeni bir gelecek inşa etmekle kalmaz; geçmişin derin yaralarını da onarmaya başlar.

Bu yeniden doğuş hikayesi, Baran’ın hem kendiyle hem de kaderle verdiği içten mücadeleyi anlatır. Her darbede biraz daha güçlenen bir adamın, tamir etmeye çalıştığı sadece motorlar değil, paramparça olmuş bir kalptir.

Metruk Adam Dizisi Oyuncuları

Metruk Adam Dizisi Oyuncuları

Kadroda Mert Ramazan Demir, Ercan Kesal, Rahimcan Kapkap ve Ada Erma yer alıyor.

Metruk Adam Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Metruk Adam Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Film, Netflix platformunda 22 Ağustos tarihinde yayınlanacak.

Metruk Adam Benzeri Filmler

Metruk Adam Benzeri Filmler

Netflix platformunda yer alan Türk filmlerinden birçoğu Metruk Adam’ın yayın tarihi gelene kadar izleyebileceğiniz yapımlar. Birkaç tane önerecek olursak:

  • Gönül

  • Yolun Açık Olsun 

  • Cici

  • Azizler

  • Kağıttan Hayatlar

Metruk Adam Nerede Çekiliyor?

Metruk Adam Nerede Çekiliyor?

Filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fragman için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın