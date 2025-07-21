Dizi ve Filmlerden Taşıp Herkesin Diline Pelesenk Olan 10 Replik

Öyle replikler vardır ki sadece o sahnede kalmaz, bizim zihnimize de kazınır! Dilimize dolanıp gündelik konuşmalarımızda yer almaya başlar. Film ve diziler görselliği ile bizi etkiler. Fakat karakterlerin dudaklarından süzülen cümleleri unutmamalıyız! Ayrılık acısı, hedeflere ulaşma, iç hesaplaşma... Tek bir cümle ile birçok şey anlatılabiliyor.

Kendimizi özdeşleştirdiğimiz ve yaşadığımız bazı anları tam olarak anlatan repliklere gelin birlikte bakalım!