Dizi ve Filmlerden Taşıp Herkesin Diline Pelesenk Olan 10 Replik
Öyle replikler vardır ki sadece o sahnede kalmaz, bizim zihnimize de kazınır! Dilimize dolanıp gündelik konuşmalarımızda yer almaya başlar. Film ve diziler görselliği ile bizi etkiler. Fakat karakterlerin dudaklarından süzülen cümleleri unutmamalıyız! Ayrılık acısı, hedeflere ulaşma, iç hesaplaşma... Tek bir cümle ile birçok şey anlatılabiliyor.
Kendimizi özdeşleştirdiğimiz ve yaşadığımız bazı anları tam olarak anlatan repliklere gelin birlikte bakalım!
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1. Game of Thrones - "Winter is coming."
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2. Star Wars - "May the force be with you."
3. Ezel - "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?"
4. Titanic - "I'm the king of the world!"
5. The Mandalarian - "This is the way."
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6. Taxi Driver - "You talking to me?"
7. Forrest Gump - "Life is like a box of chocolates."
8. Behzat Ç. - "Ne olmuş yani, büyük adam olamadıysak? Hayallerimizi satmadık ya!"
9. Avengers:Endgame - "I am Iron Man."
10. Issız Adam - "Bazı insanlar vardır, hayatınıza girer ve bir daha çıkmaz."
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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