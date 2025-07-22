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Dizi Olarak Yeniden Çekilen Harry Potter Setinden Fotoğraflar Sızdırıldı

Dizi Olarak Yeniden Çekilen Harry Potter Setinden Fotoğraflar Sızdırıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.07.2025 - 14:39

Efsane serilerden Harry Potter’ın dizi olarak yeniden seyirciyle buluşacağı heyecan yaratmıştı. Oyuncu seçimleri sevenleri tarafından takip edilirken HBO gelişmeleri aktarmıştı. Çekimleri başlayan diziden başrol oyuncuların setten fotoğrafları sızdırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Gelin detaylara geçelim!

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Paylaşılan fotoğraflardan biri yeri başrol Dominic McLaughlin ile oldu. 👇

Paylaşılan fotoğraflardan biri yeri başrol Dominic McLaughlin ile oldu. 👇

Yıllar geçse de Harry Potter serisi eskimek bilmedi. Tekrar tekrar defalarca kez izleyenler var. Hal böyle olunca bir de dizisini yapalım fikri kulağa hoş geldi ve HBO, hazırlıklara başladı.

Bir diğer fotoğraf ise ünlü oyuncu Nick Frost ile bu oldu. 👇

Bir diğer fotoğraf ise ünlü oyuncu Nick Frost ile bu oldu. 👇

Çekimler başladı peki ya yayın ne zaman diyorsanız, ilk aktarılana göre takvimler 2027’yi gösteriyor. Toplam 7 kitap ve 8 film serisi olan Harry Potter, dizi ile taçlanmış olacak. Gelişmeleri aktarıyor olacağız!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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