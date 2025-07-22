Dizi Olarak Yeniden Çekilen Harry Potter Setinden Fotoğraflar Sızdırıldı
Efsane serilerden Harry Potter’ın dizi olarak yeniden seyirciyle buluşacağı heyecan yaratmıştı. Oyuncu seçimleri sevenleri tarafından takip edilirken HBO gelişmeleri aktarmıştı. Çekimleri başlayan diziden başrol oyuncuların setten fotoğrafları sızdırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Gelin detaylara geçelim!
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Paylaşılan fotoğraflardan biri yeri başrol Dominic McLaughlin ile oldu. 👇
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Bir diğer fotoğraf ise ünlü oyuncu Nick Frost ile bu oldu. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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