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3. Sezon Geliyor: İlk ve Son'un Ana Karakteri Serkan'ı Kimin Canlandıracağı Belli Oldu!

3. Sezon Geliyor: İlk ve Son'un Ana Karakteri Serkan'ı Kimin Canlandıracağı Belli Oldu!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2025 - 21:40

Max platformunun sevilen işlerinden İlk ve Son'un 3. sezonu için hazırlıklar başladı. Hakan Bonomo'nun enfes kaleminden çıkan ilk ve Son'un 3. sezonunda ana karakterlerden Serkan'ı canlandıracak oyuncu sonunda belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Max’in ses getiren yapımlarından “İlk ve Son”un yeni sezonu için geri sayım başladı.

Max’in ses getiren yapımlarından “İlk ve Son”un yeni sezonu için geri sayım başladı.

Senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda, geçtiğimiz günlerde Ekin Koç’la “Vicdansız” dizisinin çekimlerini tamamlayan Devrim Yalçın yeniden yer alacak.

Dizinin önceki sezonlarında, ilk olarak Salih Bademci ve Özge Özpirinçci ikilisi Deniz ve Barış’a, ardından Ulaş Tuna Astepe ile Hazal Subaşı, Nilüfer ve Cihan karakterlerine hayat vermişti.

Dizinin önceki sezonlarında, ilk olarak Salih Bademci ve Özge Özpirinçci ikilisi Deniz ve Barış’a, ardından Ulaş Tuna Astepe ile Hazal Subaşı, Nilüfer ve Cihan karakterlerine hayat vermişti.

Yeni sezonda ise hem hikâye hem kadro bambaşka bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu sezon izleyiciyi, “Güneş” ve “Serkan” isimli bir çiftin 2016 ile 2026 yılları arasında yaşadığı çalkantılı ilişki bekliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İlk ve Son'un Serkan'ı Timuçin Esen oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İlk ve Son'un Serkan'ı Timuçin Esen oldu.

Timuçin Esen, dizinin Serkan'ı olarak karşımıza çıkacak. Serkan'ı canlandıracak Timuçin Esen'e Güneş rolüyle hangi oyuncunun eşlik edeceği ise henüz belli değil. Peki, sizce Timuçin Esen hangi oyuncuyla uyumlu bir beraberlik yakalar?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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