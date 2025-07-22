3. Sezon Geliyor: İlk ve Son'un Ana Karakteri Serkan'ı Kimin Canlandıracağı Belli Oldu!
Max platformunun sevilen işlerinden İlk ve Son'un 3. sezonu için hazırlıklar başladı. Hakan Bonomo'nun enfes kaleminden çıkan ilk ve Son'un 3. sezonunda ana karakterlerden Serkan'ı canlandıracak oyuncu sonunda belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Max’in ses getiren yapımlarından “İlk ve Son”un yeni sezonu için geri sayım başladı.
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Dizinin önceki sezonlarında, ilk olarak Salih Bademci ve Özge Özpirinçci ikilisi Deniz ve Barış’a, ardından Ulaş Tuna Astepe ile Hazal Subaşı, Nilüfer ve Cihan karakterlerine hayat vermişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre İlk ve Son'un Serkan'ı Timuçin Esen oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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