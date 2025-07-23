Son 5 Yılda Yayınlanmış İzlemeyenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 15 Etkileyici Film

Son yıllarda sinema, sadece eğlendiren bir araç olmaktan çıkıp bizi derin sorgulamalara, duygusal yüzleşmelere ve hayranlık uyandıran dünyalara sürükledi. Özellikle son beş yıl, pandemi sonrası değişen dünya düzeniyle birlikte sinema anlatılarında da büyük bir dönüşüme sahne oldu. Hem büyük yapımlar hem bağımsız filmler; hayata, ilişkilere, kimliğe ve zamana dair bambaşka pencereler açtı.

Bu listede, 2020–2025 yılları arasında vizyona giren ve sinema dünyasında güçlü izler bırakan 15 filmi bir araya getirdik. Kimi Oscar ödüllerine damga vurdu, kimi sessizce gelip gönüllere yerleşti. Ortak noktaları ise şu: Her biri, izledikten sonra sende bir şeyleri değiştirecek kadar güçlü.

Hazırsan, gözünü ekrana kilitletecek, kalbine dokunacak ve zihninde yer edecek o filmleri keşfetmeye başlayalım.