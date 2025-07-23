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Yıllar Süren Mücadele Bitti: Müslüm Filminin Senaristi Resmen Belli Oldu!

Yıllar Süren Mücadele Bitti: Müslüm Filminin Senaristi Resmen Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.07.2025 - 13:04

Efsane sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını sinemaya aktaran Müslüm filmi, 2018 yılında sinemaseverlerle buluşmuştu. Gişe rekorları kıran film, 2022 yılında davalık olmuştu. Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt, 'Müslüm'ün hikâyesinin ve senaryosunun kendilerine ait olduğu, filmin jeneriğinde adlarının yazılmadığı gerekçesiyle yapımcıya dava açmıştı. 2 yıl aradan sonra dava sonuçlandı, mahkeme  Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt'ı haklı buldu.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: https://www.haberturk.com/muslum-un-s...
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2018'de beyazperdede yayınlanan Müslüm filminin başrolünde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor ve Ayça Bingöl gibi isimler rol almıştı.

2018'de beyazperdede yayınlanan Müslüm filminin başrolünde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor ve Ayça Bingöl gibi isimler rol almıştı.

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını izlediğimiz film gişe rekorları kırmış ve milyonlara ulaşmıştı. 6 milyon 480 bin 563 kişi tarafından izlenen ‘Müslüm’, Türk sinema tarihinde en çok izlenen 5. film olarak adını tarihe yazdırmıştı.

Müslüm filmi, 2022 yılında Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt'ın iddialarıyla davalık olmuştu.

Müslüm filmi, 2022 yılında Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt'ın iddialarıyla davalık olmuştu.

2022 yılında Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt, 'Müslüm'ün hikaye ve senaryosunun kendilerine ait olduğu, filmin jeneriğinde adlarının yazılmadığı gerekçesiyle yapımcı Mustafa Uslu'ya İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Yıllar sonra dava sonuçlandı, Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın 'Müslüm'ün senaryo sahipleri olduğuna hükmetti. Mahkeme Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın, dolar kurunun 4.80 TL olduğu dönemde 84 milyon 600 TL hasılat elde eden Müslüm'ün jeneriklerinde senaristleri olarak yer verilmesine karar verdi. 

Yapımcı Mustafa Uslu, davayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin kararını onayarak, 'Müslüm'ün senaristlerinin Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt olduğunu kesinleştirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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