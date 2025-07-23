Yıllar Süren Mücadele Bitti: Müslüm Filminin Senaristi Resmen Belli Oldu!

2022 yılında Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt, 'Müslüm'ün hikaye ve senaryosunun kendilerine ait olduğu, filmin jeneriğinde adlarının yazılmadığı gerekçesiyle yapımcı Mustafa Uslu'ya İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Yıllar sonra dava sonuçlandı, Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın 'Müslüm'ün senaryo sahipleri olduğuna hükmetti. Mahkeme Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın, dolar kurunun 4.80 TL olduğu dönemde 84 milyon 600 TL hasılat elde eden Müslüm'ün jeneriklerinde senaristleri olarak yer verilmesine karar verdi.

Yapımcı Mustafa Uslu, davayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin kararını onayarak, 'Müslüm'ün senaristlerinin Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt olduğunu kesinleştirdi.