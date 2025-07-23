Yıllar Süren Mücadele Bitti: Müslüm Filminin Senaristi Resmen Belli Oldu!
Kaynak: https://www.haberturk.com/muslum-un-s...
Efsane sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını sinemaya aktaran Müslüm filmi, 2018 yılında sinemaseverlerle buluşmuştu. Gişe rekorları kıran film, 2022 yılında davalık olmuştu. Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt, 'Müslüm'ün hikâyesinin ve senaryosunun kendilerine ait olduğu, filmin jeneriğinde adlarının yazılmadığı gerekçesiyle yapımcıya dava açmıştı. 2 yıl aradan sonra dava sonuçlandı, mahkeme Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt'ı haklı buldu.
Kaynak: Habertürk
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2018'de beyazperdede yayınlanan Müslüm filminin başrolünde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor ve Ayça Bingöl gibi isimler rol almıştı.
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Müslüm filmi, 2022 yılında Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt'ın iddialarıyla davalık olmuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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