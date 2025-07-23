The Big Bang Theory Oyuncularının Yıllar İçerisindeki Değişimleri Zamanın Ne Kadar Hızlı Geçtiğini Hatırlattı

The Big Bang Theory, bir deneme damga vurmuş efsane sitcomlardan biri. Dizinin ilk bölümü 24 Eylül 2007’de yayınlandı ve 16 Mayıs 2019’da da final yaptı. Kaliforniya’da yaşayan dört zeki ama sosyal açıdan beceriksiz bilim insanının hayatını konu alan dizide, Fizikçi Leonard ve Sheldon’ın karşı dairelerine taşınan Penny ile birlikte hem kendi hayatlarının hem de Penny'nin değişimini izledik. Bu değişimlerden biz de kendi yaşamımıza çok şey kattık. Toplamda 12 sezon süren dizi, hem bilim dünyasına yaptığı göndermelerle hem de karakterlerinin derinliğiyle geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Dizinin oyuncularının yıllar içinde yaşadığı değişim paylaşıldı. Video zamanın hızını bir kez daha gözler önüne serdi.