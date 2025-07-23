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The Big Bang Theory Oyuncularının Yıllar İçerisindeki Değişimleri Zamanın Ne Kadar Hızlı Geçtiğini Hatırlattı

The Big Bang Theory Oyuncularının Yıllar İçerisindeki Değişimleri Zamanın Ne Kadar Hızlı Geçtiğini Hatırlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.07.2025 - 10:04

The Big Bang Theory, bir deneme damga vurmuş efsane sitcomlardan biri. Dizinin ilk bölümü 24 Eylül 2007’de yayınlandı ve 16 Mayıs 2019’da da final yaptı. Kaliforniya’da yaşayan dört zeki ama sosyal açıdan beceriksiz bilim insanının hayatını konu alan dizide, Fizikçi Leonard ve Sheldon’ın karşı dairelerine taşınan Penny ile birlikte hem kendi hayatlarının hem de Penny'nin değişimini izledik. Bu değişimlerden biz de kendi yaşamımıza çok şey kattık. Toplamda 12 sezon süren dizi, hem bilim dünyasına yaptığı göndermelerle hem de karakterlerinin derinliğiyle geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Dizinin oyuncularının yıllar içinde yaşadığı değişim paylaşıldı. Video zamanın hızını bir kez daha gözler önüne serdi.

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The Big Bang Theory, yalnızca bir sitcom olmanın ötesine geçerek popüler kültürde önemli bir yer edindi.

The Big Bang Theory, yalnızca bir sitcom olmanın ötesine geçerek popüler kültürde önemli bir yer edindi.

Dizi, özellikle Sheldon Cooper karakterinin zekice yazılmış replikleri ve sıra dışı davranışlarıyla büyük beğeni topladı. Aynı zamanda bilim insanlarının günlük yaşamını eğlenceli bir şekilde yansıtarak STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarına olan ilgiyi artırdı. O dönem pek çok kişi, dizinin ardından bu alanlara yönlendiğini, meslek seçiminde bu dizinin çok etkisi olduğunu belirtmişti. Gerçek bilim insanları ve ünlü konuk oyuncuların yer aldığı bölümlerle dikkat çeken yapım, mizah ile bilimi başarılı bir şekilde harmanladı. Final bölümüyle izleyicilerine duygusal bir veda eden dizi, hâlâ pek çok kişi tarafından tekrar izlenmeye devam ediyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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