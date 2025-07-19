Bir Dönem Yaptıkları Şarkıyla Hafızalarımıza Kazınan "Parlayan Yıldızlar Takımı" Bulundu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DMNofn...
Sosyal medya hayatımıza yeni yeni girdiği dönemde bazı videolar hafızalarımıza kazınıyordu. Çok fazla paylaşım olmadığından sürekli aynı videoları izliyorduk ve hemen hemen herkesin gündemi o videolar oluyordu. O videolardaki diyaloglar, şarkılar, olaylar hepimizin diline pelesenk oluyordu. O dönemin ünlü videolarından biri de 'Parlayan Yıldırlar Takımı'ydı.
Hafızalarımıza kazınan pek çok videonun sahibine ulaşan 'gizembilig' Parlayan Yıldızlar Takımı'nın da peşine düştü ve videodaki dansıyla hepimizi mest eden Beyzanur Karakaş'a ulaştı.
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4,5 milyon izlenmiş.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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