Bir Dönem Yaptıkları Şarkıyla Hafızalarımıza Kazınan "Parlayan Yıldızlar Takımı" Bulundu

Sosyal medya hayatımıza yeni yeni girdiği dönemde bazı videolar hafızalarımıza kazınıyordu. Çok fazla paylaşım olmadığından sürekli aynı videoları izliyorduk ve hemen hemen herkesin gündemi o videolar oluyordu. O videolardaki diyaloglar, şarkılar, olaylar hepimizin diline pelesenk oluyordu. O dönemin ünlü videolarından biri de 'Parlayan Yıldırlar Takımı'ydı.

Hafızalarımıza kazınan pek çok videonun sahibine ulaşan 'gizembilig' Parlayan Yıldızlar Takımı'nın da peşine düştü ve videodaki dansıyla hepimizi mest eden Beyzanur Karakaş'a ulaştı.