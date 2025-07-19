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Bir Dönem Yaptıkları Şarkıyla Hafızalarımıza Kazınan "Parlayan Yıldızlar Takımı" Bulundu

Bir Dönem Yaptıkları Şarkıyla Hafızalarımıza Kazınan "Parlayan Yıldızlar Takımı" Bulundu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2025 - 19:53 Son Güncelleme: 19.07.2025 - 21:34

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Sosyal medya hayatımıza yeni yeni girdiği dönemde bazı videolar hafızalarımıza kazınıyordu. Çok fazla paylaşım olmadığından sürekli aynı videoları izliyorduk ve hemen hemen herkesin gündemi o videolar oluyordu. O videolardaki diyaloglar, şarkılar, olaylar hepimizin diline pelesenk oluyordu. O dönemin ünlü videolarından biri de 'Parlayan Yıldırlar Takımı'ydı. 

Hafızalarımıza kazınan pek çok videonun sahibine ulaşan 'gizembilig' Parlayan Yıldızlar Takımı'nın da peşine düştü ve videodaki dansıyla hepimizi mest eden Beyzanur Karakaş'a ulaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DMNofn...
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Buradan izleyebilirsiniz;

4,5 milyon izlenmiş.

4,5 milyon izlenmiş.

Gerçekten serviste uyuyakaldığı bir gün öylesine yazdığı şarkı kendilerini hem okulda hem sosyal medyada ünlü etmiş. Öyle ki farklı sınıflardan gelip, kendilerine bu şarkıyı söyletenler olmuş. Fakat ne yazık ki iki arkadaşın arası zamanla açılmış. Takımın bir üyesi şu an kendisinden bahsedilmesini istemiyor. Videonun ortasında yaptığı dansla kendisine hayran bırakan Beyzanur Karakaş ise hem oyunculuk yapıyormuş hem de bir diyetisyenmiş. 

Peki siz Parlayan Yıldızlar Takımı'nın şarkısını ezbere bilenlerden miydiniz? Yorumlarda bululaşalım ve o günlere gidelim.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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