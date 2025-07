Backstreet Boys'un Las Vegas Konserinde Sahne Girişleri İzleyenleri Adeta Hipnotize Etti

Backstreet Boys, 1990’ların ve 2000’lerin müziğine damga vurmuş efsane gruplardan biri. Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell ve Kevin Richardson’dan oluşan bu beşli, “I Want It That Way”, “Everybody (Backstreet’s Back)” gibi şarkılarla milyonların kalbinde taht kurdu. O dönemin gençliği için adeta bir ikon haline gelen Backstreet Boys, yıllar geçse de sahnelerde fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Grubun Las Vegas'ta verdiği konserde görsel efektlerle yaptıkları sahne girişi görenleri hayran bıraktı. Pek çok kişi bu deneyimi yaşamanın nasıl bir his olabileceğini, sadece videodan bile anladı.