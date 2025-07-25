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Sevdiğim Sensin Dizisine Deniz Işın’ın Eski Eşi Rolü İçin Yeni Oyuncu Katıldı!

Sevdiğim Sensin Dizisine Deniz Işın’ın Eski Eşi Rolü İçin Yeni Oyuncu Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.07.2025 - 09:33

Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin dizisinin yeni sezona hazırlıkları sürüyor. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın başrolde olduğu projenin Ağrı’da başlayıp İstanbul’da devam edeceği duyurulmuştu. Doğu temalı, aşiret temalı diziler TV’lerin olmazsa olmazı biliyorsunuz ki. Sevdiğim Sensin de onlardan bir yenisi olacak!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Uzak Şehir dizisinin reyting rekorları kırmasıyla birlikte yapımcılar ve senaristler harekete geçti.

Uzak Şehir dizisinin reyting rekorları kırmasıyla birlikte yapımcılar ve senaristler harekete geçti.

Yeşim Aslan’ın yazdığı ve Gökçen Usta’nın yöneteceği Sevdiğim Sensin’de Aytaç Şaşmaz Erkan’a, Helin Kandemir de Rojda’ya hayat verecek. İkilinin bir aşk hikayesi olacak ama nasıl şekillenecek merakla bekliyoruz.

Şimdiyse kadroda yer alan Deniz Işın için partner olarak Deniz Karaoğlu seçildi.

Şimdiyse kadroda yer alan Deniz Işın için partner olarak Deniz Karaoğlu seçildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Deniz Karaoğlu, Deniz Işın’ın hayat vereceği Nilüfer’in eski eşi Teoman’ı canlandıracak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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