Sevdiğim Sensin Dizisine Deniz Işın’ın Eski Eşi Rolü İçin Yeni Oyuncu Katıldı!

Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin dizisinin yeni sezona hazırlıkları sürüyor. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın başrolde olduğu projenin Ağrı’da başlayıp İstanbul’da devam edeceği duyurulmuştu. Doğu temalı, aşiret temalı diziler TV’lerin olmazsa olmazı biliyorsunuz ki. Sevdiğim Sensin de onlardan bir yenisi olacak!

Kaynak: Birsen Altuntaş