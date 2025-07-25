Sevdiğim Sensin Dizisine Deniz Işın’ın Eski Eşi Rolü İçin Yeni Oyuncu Katıldı!
Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin dizisinin yeni sezona hazırlıkları sürüyor. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın başrolde olduğu projenin Ağrı’da başlayıp İstanbul’da devam edeceği duyurulmuştu. Doğu temalı, aşiret temalı diziler TV’lerin olmazsa olmazı biliyorsunuz ki. Sevdiğim Sensin de onlardan bir yenisi olacak!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Uzak Şehir dizisinin reyting rekorları kırmasıyla birlikte yapımcılar ve senaristler harekete geçti.
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Şimdiyse kadroda yer alan Deniz Işın için partner olarak Deniz Karaoğlu seçildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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