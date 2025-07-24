Jokerlerini Kullandı: Robin Hood’un Yıldızı Russell Crowe, Milyoner’deki Yarışmacıya Kafa Karışıklığı Yaşattı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Robin Hood filminin başrol oyuncusu Russell Crowe, bir soruya konu oldu. “2009'da çekilen, 2010'da gösterime giren 'Robin Hood' adlı filmin başrol oyuncusu Russell Crowe, filmin çekimleri bittikten 10 yıl sonra hangisini öğrenmiştir?” sorusu yarışmacıya jokerlerini kullandırdı. Ancak yarışmacı doğru yanıtı veremedi ve elendi.
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Sektöre yön veren yapımlardan biri Robin Hood.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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