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Jokerlerini Kullandı: Robin Hood’un Yıldızı Russell Crowe, Milyoner’deki Yarışmacıya Kafa Karışıklığı Yaşattı

Jokerlerini Kullandı: Robin Hood’un Yıldızı Russell Crowe, Milyoner’deki Yarışmacıya Kafa Karışıklığı Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.07.2025 - 23:48

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Robin Hood filminin başrol oyuncusu Russell Crowe, bir soruya konu oldu. “2009'da çekilen, 2010'da gösterime giren 'Robin Hood' adlı filmin başrol oyuncusu Russell Crowe, filmin çekimleri bittikten 10 yıl sonra hangisini öğrenmiştir?” sorusu yarışmacıya jokerlerini kullandırdı. Ancak yarışmacı doğru yanıtı veremedi ve elendi.

Gelin o anlara geçelim!

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Sektöre yön veren yapımlardan biri Robin Hood.

Sektöre yön veren yapımlardan biri Robin Hood.

Bu sebeple film ve başrol oyuncusu Russell Crowe yıllardır sık sık duyduklarımızdan. atv’nin Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında da Russell Crowe sorusu soruldu. Yarışmacı doğru yanıtı bulabilmek adına jokerlerini kullandı ancak başarılı olamadı.

Doğru yanıt, Robin Hood’un çekim sırasında bacaklarını kırdığını öğrenmesiydi. İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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