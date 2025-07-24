Jokerlerini Kullandı: Robin Hood’un Yıldızı Russell Crowe, Milyoner’deki Yarışmacıya Kafa Karışıklığı Yaşattı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Robin Hood filminin başrol oyuncusu Russell Crowe, bir soruya konu oldu. “2009'da çekilen, 2010'da gösterime giren 'Robin Hood' adlı filmin başrol oyuncusu Russell Crowe, filmin çekimleri bittikten 10 yıl sonra hangisini öğrenmiştir?” sorusu yarışmacıya jokerlerini kullandırdı. Ancak yarışmacı doğru yanıtı veremedi ve elendi.

Gelin o anlara geçelim!