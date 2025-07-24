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Halef: Köklerin Çağrısı Dizisinden İlk Set Görüntüleri Geldi: Aybüke Pusat ve İlhan Şen El Ele!

Halef: Köklerin Çağrısı Dizisinden İlk Set Görüntüleri Geldi: Aybüke Pusat ve İlhan Şen El Ele!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.07.2025 - 20:03

NOW, yeni dizi projesi Halef: Köklerin Çağrısı ile sezona tam gaz hazırlanıyor. Başrollerini Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’in paylaşacağı dizi sete çıktı. Çekimlerin İstanbul’daki anlarından birkaç kesit sosyal medyada paylaşılmasıyla gündem oldu. Gelin detaylara geçelim!

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Most Productions imzalı dizi İstanbul ve Şanlıurfa’da çekilecek.

Most Productions imzalı dizi İstanbul ve Şanlıurfa’da çekilecek.

İstanbul’da çekilecek sahneler başladı. Aybüke Pusat ve İlhan Şen’in beyazlar içerisinde el ele tutuştuğu görüntülere beğeniler yağdı. Hikaye nasıl ilerleyecek merakla bekliyoruz!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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