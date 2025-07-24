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Burçin Terzioğlu’nun da Kadrosunda Olduğu NOW Dizisi Güzelkoy’da Yeni Oyuncu İddiası

Burçin Terzioğlu’nun da Kadrosunda Olduğu NOW Dizisi Güzelkoy’da Yeni Oyuncu İddiası

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.07.2025 - 18:07

Burçin Terzioğlu’nun ekranlara döndüğü Güzelkoy projesi merakla bekleniyor. NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizinin kadrosu başarılı isimlerle dolu. Şimdiyse bir yeni haberle karşınızdayız. Bomba isimlerin kadroda olduğu projeye yeni bir oyuncunun daha katıldığı iddiası sosyal medyada paylaşıldı. Ekranların sevilen yüzü Tayanç Ayaydın’ın anlaşmaya vardığı konuşuluyor. Gelin detaylara geçelim!

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Burçin Terzioğlu’nu uzun süredir TV projelerinde izlemiyorduk.

Burçin Terzioğlu’nu uzun süredir TV projelerinde izlemiyorduk.

Hasretimiz daha fazla uzamadan Burçin Terzioğlu NOW projesine imza attı. Kadroda Gökçe Eyüboğlu, Duygu Sarışın ve Selin Şekerci de var. Anlayacağınız kadın kadro tam anlamıyla ef-sa-ne!

Geçtiğimiz saatlerde Tansel Öngel’in Duygu Sarışın’a partner olduğu açıklanmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Tansel Öngel’in Duygu Sarışın’a partner olduğu açıklanmıştı.

Şimdiyse Tayanç Ayaydın’ın diziyle anlaştığı söyleniyor. Henüz bilgiler net olmamakla birlikte hangi rolde olacağı da merak konusu. Burçin Terzioğlu’nun partneri olacağı da iddialar arasında.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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