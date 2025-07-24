Burçin Terzioğlu’nun da Kadrosunda Olduğu NOW Dizisi Güzelkoy’da Yeni Oyuncu İddiası
Burçin Terzioğlu’nun ekranlara döndüğü Güzelkoy projesi merakla bekleniyor. NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizinin kadrosu başarılı isimlerle dolu. Şimdiyse bir yeni haberle karşınızdayız. Bomba isimlerin kadroda olduğu projeye yeni bir oyuncunun daha katıldığı iddiası sosyal medyada paylaşıldı. Ekranların sevilen yüzü Tayanç Ayaydın’ın anlaşmaya vardığı konuşuluyor. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burçin Terzioğlu’nu uzun süredir TV projelerinde izlemiyorduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde Tansel Öngel’in Duygu Sarışın’a partner olduğu açıklanmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın