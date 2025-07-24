1 Yıl İçinde Aynı Cezayı Alırsa Lisansı İptal Edilecek: RTÜK, TELE 1'e 5 Gün Ekran Karartma Cezası Verdi!
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün TELE 1'e verdiği cezayı açıkladı. İlhan Taşçı'nın açıklamasına göre RTÜK, “4 Soru 4 Yanıt” programda Merdan Yanardağ’ın yorumu sebebiyle TELE 1 kanalına 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün TELE 1' 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TELE 1, bir yıl içerisinde tekrar ekran karartma cezası alırsa kanalın lisansı iptal edilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın