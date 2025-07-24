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1 Yıl İçinde Aynı Cezayı Alırsa Lisansı İptal Edilecek: RTÜK, TELE 1'e 5 Gün Ekran Karartma Cezası Verdi!

1 Yıl İçinde Aynı Cezayı Alırsa Lisansı İptal Edilecek: RTÜK, TELE 1'e 5 Gün Ekran Karartma Cezası Verdi!

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.07.2025 - 14:54

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün TELE 1'e verdiği cezayı açıkladı. İlhan Taşçı'nın açıklamasına göre RTÜK, “4 Soru 4 Yanıt” programda Merdan Yanardağ’ın yorumu sebebiyle TELE 1 kanalına 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdi.

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RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün TELE 1' 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdiğini açıkladı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün TELE 1' 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdiğini açıkladı.

“4 Soru 4 Yanıt” programda Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” değerlendirmeleri nedeniyle TELE 1'e verilen cezanın gerekçesi ise “Toplumu kin ve düşmanlığa” tahrik olarak belirtildi.

TELE 1, bir yıl içerisinde tekrar ekran karartma cezası alırsa kanalın lisansı iptal edilecek.

TELE 1, bir yıl içerisinde tekrar ekran karartma cezası alırsa kanalın lisansı iptal edilecek.

İlhan Taşçı, kanalın Merdan Yanardağ'ın yorumu sebebiyle 5 gün ekran karartma cezası ve yüzde 5 idari para cezasının yanı sıra Tele 1’de “Çürüme” ve Halk TV’de “Gündem Özel” adlı programda, CHP’li belediye başkanlarına yönelik gözaltılar ve tutuklamalara ilişkin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın “Ankara'daki tek adama sesleniyoruz. Şu andaki Adalet Bakanı ve diğer bakanlara sesleniyoruz. Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizle yapın” sözlerini ekrana getirmeleri nedeniyle bu kanallara “kişi ya da kuruluşları küçük düşürücü” ifadeler savıyla bu kanallara yüzde 3 idari para cezası verildiğini açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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