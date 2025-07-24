Yüksek Maliyetler Sebebiyle 2. Sezonu İptal Edilen Şakir Paşa Ailesi'nin 'Maliyeti' Belli Oldu!
Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/sakir-pa...
NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, başına gelen olaylardan sonra 2. sezona hazırlanıyordu. Ancak aniden gelen haberle dizinin 2. sezonunun iptal edildiği açıklandı. Yüksek maliyetler sebebiyle iptal edilen dizinin maliyetinin ne kadar olduğu bilgisine Oda TV ulaştı.
Şakir Paşa Ailesi'nin maliyeti ne kadar, gelin birlikte öğrenelim...
Kaynak: Oda TV
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Sezona büyük umutlarla başlayan Şakir Paşa Ailesi, ne yazık ki sezon boyu başına gelen olaylarla uğraştı.
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Yüksek maliyetlerden ötürü 2. sezonu iptal edilen Şakir Paşa Ailesi'nin 'maliyeti' belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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bu dizinin maliyetler nedeniyle değilde , hikayesi alınan aile ile mahkemelik süreç ve bu zaman diliminde yaşanan platolarda çıkan yangın(nedense şüpheli bir... Devamını Gör