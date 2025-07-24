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Yüksek Maliyetler Sebebiyle 2. Sezonu İptal Edilen Şakir Paşa Ailesi'nin 'Maliyeti' Belli Oldu!

Yüksek Maliyetler Sebebiyle 2. Sezonu İptal Edilen Şakir Paşa Ailesi'nin 'Maliyeti' Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.07.2025 - 14:28

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, başına gelen olaylardan sonra 2. sezona hazırlanıyordu. Ancak aniden gelen haberle dizinin 2. sezonunun iptal edildiği açıklandı. Yüksek maliyetler sebebiyle iptal edilen dizinin maliyetinin ne kadar olduğu bilgisine Oda TV ulaştı.

Şakir Paşa Ailesi'nin maliyeti ne kadar, gelin birlikte öğrenelim...

Kaynak: Oda TV

Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/sakir-pa...
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Sezona büyük umutlarla başlayan Şakir Paşa Ailesi, ne yazık ki sezon boyu başına gelen olaylarla uğraştı.

Sezona büyük umutlarla başlayan Şakir Paşa Ailesi, ne yazık ki sezon boyu başına gelen olaylarla uğraştı.

RTÜK cezaları, dava, yayın durdurma kararı, yangınlar, set çalışanının hayatını kaybetmesi, başrol Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınması derken 2. sezon her şeyi düzeleceğine inanılıyordu. Ancak biz sezonu beklerken sezonun iptali kararı geldi.

Detaylar:

Yüksek maliyetlerden ötürü 2. sezonu iptal edilen Şakir Paşa Ailesi'nin 'maliyeti' belli oldu.

Yüksek maliyetlerden ötürü 2. sezonu iptal edilen Şakir Paşa Ailesi'nin 'maliyeti' belli oldu.

Oda TV, bahsi geçen maliyetlerin ne kadar olduğunu açıkladı. Oda TV'nin iddiasına göre, dizinin hazırlık aşaması, mekan ve benzeri bölüm maliyetleri hesaplandığında altından kalkılmasının mümkün olmadığı ve dizinin maliyetinin yaklaşık 24 milyon TL olduğu belirtildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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bolkepce

bu dizinin maliyetler nedeniyle değilde , hikayesi alınan aile ile mahkemelik süreç ve bu zaman diliminde yaşanan platolarda çıkan yangın(nedense şüpheli bir... Devamını Gör