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Stüdyoyu Terk Ederek MasterChef'ten Ayrılan Rukiye Öztürk'ten İlk Veda Açıklaması Geldi

Stüdyoyu Terk Ederek MasterChef'ten Ayrılan Rukiye Öztürk'ten İlk Veda Açıklaması Geldi

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.07.2025 - 13:14

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 11 isim belli oldu. Çok kısa bir zaman sonra ana kadroyla yarışmaların başlayacağı MasterChef'te ilk kriz yaşandı. İkinci hafta yarışmacılarının belirlenmesinin ardından yedeklerin seçileceği yarışmada, Rukiye Öztürk MasterChef'ten çekilmek istediğini açıkladı. Ağlayarak stüdyoyu terk eden Rukiye'den ilk açıklama geldi.

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MasterChef Türkiye'de Rukiye Öztürk, yedek yarışmacıların seçileceği bölümde stüdyoyu terk etti.

MasterChef Türkiye'de Rukiye Öztürk, yedek yarışmacıların seçileceği bölümde stüdyoyu terk etti.

'Kendime koyduğum bir hedef vardı. Bazı noktalarda pes etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yarışmadan çekilmek istiyorum.' diyen Rukiye, önlüğünü çıkararak stüdyodan ayrıldı. Rukiye'nin çekilme kararı şaşkınlık yarattı.

Yarışmadan çekilen Rukiye, Instagram hesabından veda ve açıklama yaptı.

Yarışmadan çekilen Rukiye, Instagram hesabından veda ve açıklama yaptı.

Rukiye yaptığı paylaşımda, 'Evet…

Bazen yolda kalmak da yolun bir parçasıdır. Bazen bir hayale ara vermek, daha büyüğü için nefes almaktır.

Ve bazen, vedalar sadece içten bir şimdilik hoşçakaldır.

Bugün masterchef yolculuğuma sevgi ile veda ediyorum. Bu süreç sadece bir yarışma değil hayallerimle yüzleştiğim sınırlarımı zorladığım kendimi daha yakından tanıdığım bir deneyimdi. Kameralar ardında kurulan dostluklar öğrenilen bir çok şey kalpten gelen hisler, beni izleyip destekleyen sizler ve Masterchef ekibine teşekkür ediyorum.🥹🤍' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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