Stüdyoyu Terk Ederek MasterChef'ten Ayrılan Rukiye Öztürk'ten İlk Veda Açıklaması Geldi
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 11 isim belli oldu. Çok kısa bir zaman sonra ana kadroyla yarışmaların başlayacağı MasterChef'te ilk kriz yaşandı. İkinci hafta yarışmacılarının belirlenmesinin ardından yedeklerin seçileceği yarışmada, Rukiye Öztürk MasterChef'ten çekilmek istediğini açıkladı. Ağlayarak stüdyoyu terk eden Rukiye'den ilk açıklama geldi.
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MasterChef Türkiye'de Rukiye Öztürk, yedek yarışmacıların seçileceği bölümde stüdyoyu terk etti.
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Yarışmadan çekilen Rukiye, Instagram hesabından veda ve açıklama yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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