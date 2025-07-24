Stüdyoyu Terk Ederek MasterChef'ten Ayrılan Rukiye Öztürk'ten İlk Veda Açıklaması Geldi

Rukiye yaptığı paylaşımda, 'Evet…

Bazen yolda kalmak da yolun bir parçasıdır. Bazen bir hayale ara vermek, daha büyüğü için nefes almaktır.

Ve bazen, vedalar sadece içten bir şimdilik hoşçakaldır.

Bugün masterchef yolculuğuma sevgi ile veda ediyorum. Bu süreç sadece bir yarışma değil hayallerimle yüzleştiğim sınırlarımı zorladığım kendimi daha yakından tanıdığım bir deneyimdi. Kameralar ardında kurulan dostluklar öğrenilen bir çok şey kalpten gelen hisler, beni izleyip destekleyen sizler ve Masterchef ekibine teşekkür ediyorum.🥹🤍' dedi.