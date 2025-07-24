Başroller Tamamlandı: Ufak Tefek Cinayetler'e Benzetilen Güzelkoy'da Son Başrol de Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
NOW TV'de yayınlanacak ve 4 kadının hikayesinin anlatılacağı Güzelkoy dizisinin ana kadrosu netleşti. Leman, Şahika, Suzan ve Mine'nin çocukluk yıllarını da kapsayan hikayelerini izleyeceğimiz dizide Leman, Şahika ve Suzan (Suzi) belli olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mine de belli oldu ve kare as tamamlandı!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV ekranlarında yayınlanacak Güzelkoy dizisinde ana kadro netleşti.
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Selin Şekerci'yi son olarak Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisinde izlemiştik.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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