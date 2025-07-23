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Kadro Tamamlanıyor: 23 Temmuz Çarşamba MasterChef'te Ana Kadroya Giren 11. Yarışmacı Kim Oldu?

Kadro Tamamlanıyor: 23 Temmuz Çarşamba MasterChef'te Ana Kadroya Giren 11. Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2025 - 00:19

Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef'te ana kadro netleşmek üzere. İlk 10 yarışmacının belli olduğu MasterChef'te ikinci hafta bitmişti. Üçüncü haftada ilk yarışmacı sonunda belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 11. isim kim oldu?

İşte, detaylar...

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MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 10. isim Çağlar olmuştu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 10. isim Çağlar olmuştu.

Üçüncü haftaya adım attığımız MasterChef'te mücadele sürüyor. Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Sercan, Ayla ve İhsan, Ayten'in ardından ana kadroya giren 10. isim de Çağlar olmuştu.

MasterChef'te ana kadroya giren 11. isim Sezer Dirican oldu.

MasterChef'te ana kadroya giren 11. isim Sezer Dirican oldu.

Sezer Dirican, yaptığı yemekle şeflerin beğenisini kazandı. 11. önlüğü alan Sezer'in ardından yarın 12. yarışmacı belli olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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