Kadro Tamamlanıyor: 23 Temmuz Çarşamba MasterChef'te Ana Kadroya Giren 11. Yarışmacı Kim Oldu?
Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef'te ana kadro netleşmek üzere. İlk 10 yarışmacının belli olduğu MasterChef'te ikinci hafta bitmişti. Üçüncü haftada ilk yarışmacı sonunda belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 11. isim kim oldu?
İşte, detaylar...
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MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 10. isim Çağlar olmuştu.
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MasterChef'te ana kadroya giren 11. isim Sezer Dirican oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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