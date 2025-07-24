Kanal 7’nin Yeni Günlük Dizisi Hasret Rüzgarları’nın Başrol Oyuncuları Belli Oldu!
Kanal 7 günlük dizileriyle sektöre yön verenlerden. Özellikle de İran, Azerbaycan ve Arap ülkelerinde ilgi çeken projelere imza atıyor. Şimdiyse yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Hasret Rüzgarları adlı projeyle yeni sezonda seyirci karşısına çıkacakları açıklanmıştı ancak oyuncular netleşmemişti. Birsen Altuntaş başrol oyuncuları açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin başrol oyuncuları bu fotoğrafla açıklandı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selen Güney Hasret rolüne, Mert Altınışık Rüzgar rolüne hayat verecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın