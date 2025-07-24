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Kanal 7’nin Yeni Günlük Dizisi Hasret Rüzgarları’nın Başrol Oyuncuları Belli Oldu!

Kanal 7’nin Yeni Günlük Dizisi Hasret Rüzgarları’nın Başrol Oyuncuları Belli Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.07.2025 - 19:10

Kanal 7 günlük dizileriyle sektöre yön verenlerden. Özellikle de İran, Azerbaycan ve Arap ülkelerinde ilgi çeken projelere imza atıyor. Şimdiyse yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Hasret Rüzgarları adlı projeyle yeni sezonda seyirci karşısına çıkacakları açıklanmıştı ancak oyuncular netleşmemişti. Birsen Altuntaş başrol oyuncuları açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Dizinin başrol oyuncuları bu fotoğrafla açıklandı 👇

Dizinin başrol oyuncuları bu fotoğrafla açıklandı 👇

Mert Altınışık ve Selen Güney dizide partner olacak. Mert Altınışık’ı geçmiş projelerinden tanıyoruz. Selen Güney ise görece yeni bir isim olarak karşımıza çıkacak. İkili şimdiden konuşuluyor.

Selen Güney Hasret rolüne, Mert Altınışık Rüzgar rolüne hayat verecek.

Selen Güney Hasret rolüne, Mert Altınışık Rüzgar rolüne hayat verecek.

10 Ağustos’ta sete çıkacak olan diziyi Ayhan Özdemir yönetecek. Çekimler ise ilk olarak Gaziantep’te başlayacak ardından ise İstanbul’da devam edecek. 

Kanal 7 dizilerinin oturmuş bir hayran kitlesi var. Bu sebeple başrol oyuncuların sezon boyunca adını sıkça duyacağız. Bol reytingler dileyelim!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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