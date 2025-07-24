Kanal 7’nin Yeni Günlük Dizisi Hasret Rüzgarları’nın Başrol Oyuncuları Belli Oldu!

10 Ağustos’ta sete çıkacak olan diziyi Ayhan Özdemir yönetecek. Çekimler ise ilk olarak Gaziantep’te başlayacak ardından ise İstanbul’da devam edecek.

Kanal 7 dizilerinin oturmuş bir hayran kitlesi var. Bu sebeple başrol oyuncuların sezon boyunca adını sıkça duyacağız. Bol reytingler dileyelim!