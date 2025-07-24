Son Zamanların En Popüleri! Hudutsuz Sevda Oyuncusu En Yüksek Etkileşime Sahip Ünlüler Listesine Girdi
Dönem dönem dillere pelesenk olan oyuncularımız oluyor. Şimdilerdeyse adından söz ettiren o popüler oyuncumuz Yasemin Yazıcı oldu. Son Yaz dizisiyle tanıdığımız Yasemin Yazıcı, bir süre ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. Ardından ise kendisini Hudutsuz Sevda’da Esma rolüyle yeniden izleme şansı bulmuştuk.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yasemin Yazıcı en yüksek etkileşime sahip ünlüler listesinde yer aldı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son Yaz dizisinde Naz Yaman karakteriyle izlemiştik kendisini.
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Aynı zamanda sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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