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Son Zamanların En Popüleri! Hudutsuz Sevda Oyuncusu En Yüksek Etkileşime Sahip Ünlüler Listesine Girdi

Son Zamanların En Popüleri! Hudutsuz Sevda Oyuncusu En Yüksek Etkileşime Sahip Ünlüler Listesine Girdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.07.2025 - 22:10

Dönem dönem dillere pelesenk olan oyuncularımız oluyor. Şimdilerdeyse adından söz ettiren o popüler oyuncumuz Yasemin Yazıcı oldu. Son Yaz dizisiyle tanıdığımız Yasemin Yazıcı, bir süre ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. Ardından ise kendisini Hudutsuz Sevda’da Esma rolüyle yeniden izleme şansı bulmuştuk.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yasemin Yazıcı en yüksek etkileşime sahip ünlüler listesinde yer aldı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Son Yaz dizisinde Naz Yaman karakteriyle izlemiştik kendisini.

Son Yaz dizisinde Naz Yaman karakteriyle izlemiştik kendisini.

Yıllar geçmesine rağmen Son Yaz’ın etkisi hala sürerken Yasemin Yazıcı, Hudutsuz Sevda dizisinde Esma karakteri için anlaşmaya vardı. Kendini izleyiciye sevdiren Yasemin Yazıcı doğal güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden.

Aynı zamanda sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor.

Aynı zamanda sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor.

TikTok hesabından günlük yaşamına dair içerikler üreten Yasemin Yazıcı, TikTok’ta da geniş bir kitleye sahip. Tüm bunlarla birlikte Birsen Altuntaş da Yazıcı’nın Influencer Rating Report Haziran ayı verilerinde en yüksek etkileşime sahip ünlüler listesine girdiğini aktardı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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