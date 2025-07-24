Son Zamanların En Popüleri! Hudutsuz Sevda Oyuncusu En Yüksek Etkileşime Sahip Ünlüler Listesine Girdi

Dönem dönem dillere pelesenk olan oyuncularımız oluyor. Şimdilerdeyse adından söz ettiren o popüler oyuncumuz Yasemin Yazıcı oldu. Son Yaz dizisiyle tanıdığımız Yasemin Yazıcı, bir süre ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. Ardından ise kendisini Hudutsuz Sevda’da Esma rolüyle yeniden izleme şansı bulmuştuk.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yasemin Yazıcı en yüksek etkileşime sahip ünlüler listesinde yer aldı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş