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MasterChef’teki Aşk İddiasından Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Maliyetine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef’teki Aşk İddiasından Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Maliyetine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.07.2025 - 23:14

Televizyon dünyası bugün de birbirinden farklı konularla gündemdeydi. Yeni sezon yaklaşırken artık netleşen oyuncu kadroları, setten sızdırılan görüntüler, aşk iddiaları derken epey canlı bir gün oldu. Biz de sizler için minik bir özet hazırlamak istedik ve yaşananları derledik. Gelin detaylara geçelim!

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Halef: Köklerin Çağrısı dizi setinden ilk görüntüler geldi!

Halef: Köklerin Çağrısı dizi setinden ilk görüntüler geldi!

Teşkilat’ın kadrosundan ayrılan Aybüke Pusat’ın hangi projede yer alacağı merak konusuydu. Halef dizisinde başrol için imza atan Aybüke Pusat ile İlhan Şen’in setten ilk görüntüleri heyecanı artırdı. Bakalım neler izleyeceğiz…

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Kanal 7’nin yeni günlük dizisinde başrol oyuncular belli oldu.

Kanal 7’nin yeni günlük dizisinde başrol oyuncular belli oldu.

Geçtiğimiz aylarca duyurulan Hasret Rüzgarları dizisi için Mert Altınışık ve Selen Güney partner olacak. Altınışık eski projelerinden tanıdığımız bir isimken Selen Güney’in yıldızı ise bu projeyle parlayacak diyebiliriz.

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Burçin Terzioğlu, Gökçe Eyüboğlu, Selin Şekerci ve Duygu Sarışın’ın dizisi Güzelkoy’a yeni oyuncu dahil oldu.

Burçin Terzioğlu, Gökçe Eyüboğlu, Selin Şekerci ve Duygu Sarışın’ın dizisi Güzelkoy’a yeni oyuncu dahil oldu.

NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizi için heyecan dorukta. Kadroya katılan Tansel Öngel, Duygu Sarışın’a partner olacak. Güzelkoy sezonun en çok konuşulan işlerinden birisi olmaya aday.

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Aile Saadeti dizisine Demet Akbağ konuk olacak.

Aile Saadeti dizisine Demet Akbağ konuk olacak.

Usta oyuncu Aile Saadeti dizisinden set paylaşımı yaparak sürprizini duyurdu. Aile Saadeti, ATV’nin sevilenlerinden. Bakalım Demet Akbağ hangi rol için sete çıktı? Merakla bekliyoruz!

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Geçtiğimiz sezon başına gelmeyen Şakir Paşa Ailesi de bugün gündemdeydi.

Geçtiğimiz sezon başına gelmeyen Şakir Paşa Ailesi de bugün gündemdeydi.

Seyircide merak uyandıran ve heyecan veren projelerdendi Şakir Paşa Ailesi. Ancak yasaklar, yangınlar derken ne yazık ki şans onlardan yana olmadı. Dizinin 2. sezon maliyeti hesaplandı ve iddialara göre 24 milyon TL’ydi. Bütçe sebebiyle iptal edilmesine bizler de hak vermiş olduk.

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MasterChef 2025 yarışmacıları Nisa ve Barış’ın adı aşk iddialarıyla anıldı.

MasterChef 2025 yarışmacıları Nisa ve Barış’ın adı aşk iddialarıyla anıldı.

Her sezon sevilerek takip edilen MasterChef bu sezonda da bomba gibi. Ana kadro seçimleri devam ederken yarışmacılardan Nisa ve Barış’ın Instagram yorumları kafaları karıştırdı. İkilinin sevgili olup olmadığı merak ediliyor.

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Ve son olarak Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturacak diziye yeni oyuncu dahil olduğu açıklandı.

Ve son olarak Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturacak diziye yeni oyuncu dahil olduğu açıklandı.

Hande Erçel ve Barış Arduç Gözyaşı Kraliçesi dizisiyle 3. kez partner olacak. Bu sefer ana akım için bir araya gelecekler. Dizide Hande Erçel’in kardeşi rolü için Lorin Merhart seçildi.

Evet, bugünlük TV gelişmelerinin derlemeleri bu şekildeydi. Yarın görüşmek üzere 👋🏻

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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