MasterChef’teki Aşk İddiasından Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Maliyetine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon dünyası bugün de birbirinden farklı konularla gündemdeydi. Yeni sezon yaklaşırken artık netleşen oyuncu kadroları, setten sızdırılan görüntüler, aşk iddiaları derken epey canlı bir gün oldu. Biz de sizler için minik bir özet hazırlamak istedik ve yaşananları derledik. Gelin detaylara geçelim!
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Halef: Köklerin Çağrısı dizi setinden ilk görüntüler geldi!
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Kanal 7’nin yeni günlük dizisinde başrol oyuncular belli oldu.
Burçin Terzioğlu, Gökçe Eyüboğlu, Selin Şekerci ve Duygu Sarışın’ın dizisi Güzelkoy’a yeni oyuncu dahil oldu.
Aile Saadeti dizisine Demet Akbağ konuk olacak.
Geçtiğimiz sezon başına gelmeyen Şakir Paşa Ailesi de bugün gündemdeydi.
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MasterChef 2025 yarışmacıları Nisa ve Barış’ın adı aşk iddialarıyla anıldı.
Ve son olarak Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturacak diziye yeni oyuncu dahil olduğu açıklandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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