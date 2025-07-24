MasterChef’teki Aşk İddiasından Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Maliyetine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Seyircide merak uyandıran ve heyecan veren projelerdendi Şakir Paşa Ailesi. Ancak yasaklar, yangınlar derken ne yazık ki şans onlardan yana olmadı. Dizinin 2. sezon maliyeti hesaplandı ve iddialara göre 24 milyon TL’ydi. Bütçe sebebiyle iptal edilmesine bizler de hak vermiş olduk.