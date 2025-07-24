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Ana Kadro Netleşiyor! 24 Temmuz Perşembe MasterChef'te Ana Kadroya Giren 12. Yarışmacı Kim Oldu?

Ana Kadro Netleşiyor! 24 Temmuz Perşembe MasterChef'te Ana Kadroya Giren 12. Yarışmacı Kim Oldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.07.2025 - 00:40

MasterChef 2025 hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar ana kadroda yer alabilmek için canla başla mücadele ediyor. Ellerinden gelenin en iyisini sergileyen yarışmacıların tabakları tadım testlerinden sonra onay alırken, gergin bekleyiş anları da işin tuzu biberi oluyor diyebiliriz. MasterChef 2025’in 24 Temmuz Perşembe günü ekrana gelen bölümünde 12. yarışmacı seçildi. Gelin detaylara geçelim!

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Ekranların sevilen programı MasterChef, geniş bir izleyici kitlesine sahip.

Ekranların sevilen programı MasterChef, geniş bir izleyici kitlesine sahip.

Mutfağa dair bilgisini artırmak adına izleyen de çok, yarışmaların olmazsa olmazı o meşhur kaotik anlar için izleyen de çok. 24 Temmuz Perşembe günü ekrana gelen son bölümde ana kadroda yarışmaya hak kazanan 12. isim belli oldu.

MasterChef 2025’in 12. yarışmacısı Cansu oldu!

MasterChef 2025’in 12. yarışmacısı Cansu oldu!

Cansu, imzasını attığı tabakla şeflerin “evet”ini almayı başardı ve ana kadroda yarışacak isimler arasına girdi. Seçilecek olan diğer yarışmacıları da aktarıyor olacağız!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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