Ana Kadro Netleşiyor! 24 Temmuz Perşembe MasterChef'te Ana Kadroya Giren 12. Yarışmacı Kim Oldu?
MasterChef 2025 hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar ana kadroda yer alabilmek için canla başla mücadele ediyor. Ellerinden gelenin en iyisini sergileyen yarışmacıların tabakları tadım testlerinden sonra onay alırken, gergin bekleyiş anları da işin tuzu biberi oluyor diyebiliriz. MasterChef 2025’in 24 Temmuz Perşembe günü ekrana gelen bölümünde 12. yarışmacı seçildi. Gelin detaylara geçelim!
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Ekranların sevilen programı MasterChef, geniş bir izleyici kitlesine sahip.
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MasterChef 2025’in 12. yarışmacısı Cansu oldu!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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