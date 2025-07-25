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Koyunları Çağıran Köylü Röportajıyla Tanıdığımız Sunucu Milyoner’de 200 Bin TL’lik Soruda Elendi!

Koyunları Çağıran Köylü Röportajıyla Tanıdığımız Sunucu Milyoner’de 200 Bin TL’lik Soruda Elendi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.07.2025 - 10:34

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının geçtiğimiz akşamki bölümünde tanıdığımız bir sima yarıştı. Yıllar yıllar önce bir köylünün röportajı tüm Türkiye’de viral olmuştu. Koyunlarını çağırmak isteyen köylünün o anları yıllar geçse de hala akıllarda. İşte yarışmaya da o röportajın sunucusu Mehmet Şelli katıldı. 200 bin TL değerindeki soruda elenen Mehmet Şelli’nin o anlarına gelin birlikte bakalım!

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Koyunlarını çağıran köylü cümlesiyle hatırlamadıysanız bu görsel size yardımcı olacaktır.

Koyunlarını çağıran köylü cümlesiyle hatırlamadıysanız bu görsel size yardımcı olacaktır.

Amcamızın koyunlarını çağırma şekli her izlediğimizde güldürmeyi başaran etkide. Röportajın sunucusu Mehmet Şelli’ye de “Osmanlı Devleti döneminde 'Miskinler Tekkesi' olarak bilinen müstakil binalarda, hangisinden muzdarip olanlar barınırdı?” sorusu soruldu.

Yarışmacı soruya yanlış yanıt vererek 50 bin TL aldı ve elendi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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