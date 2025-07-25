Koyunları Çağıran Köylü Röportajıyla Tanıdığımız Sunucu Milyoner’de 200 Bin TL’lik Soruda Elendi!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının geçtiğimiz akşamki bölümünde tanıdığımız bir sima yarıştı. Yıllar yıllar önce bir köylünün röportajı tüm Türkiye’de viral olmuştu. Koyunlarını çağırmak isteyen köylünün o anları yıllar geçse de hala akıllarda. İşte yarışmaya da o röportajın sunucusu Mehmet Şelli katıldı. 200 bin TL değerindeki soruda elenen Mehmet Şelli’nin o anlarına gelin birlikte bakalım!