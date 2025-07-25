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Ozan Akbaba’nın Başrolündeki Bak Postacı Geliyor Filmi Sete Çıktı: Partneri Güzelliğiyle Yaktı Geçti!

Ozan Akbaba’nın Başrolündeki Bak Postacı Geliyor Filmi Sete Çıktı: Partneri Güzelliğiyle Yaktı Geçti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.07.2025 - 15:31

Uzak Şehir dizisi ile ününe ün katan Ozan Akbaba, dizi sezon arasındayken sinema filmine imza atmıştı. Sinem Ünsal ile dizideki uyumları, Uzak Şehir’in sürükleyici konusu derken bu yıl en çok konuşulanlar arasındaydılar. Bir süre daha Uzak Şehir ekibi bu şekilde gidecek gibi görünüyor.

Şimdiyse Ozan Akbaba’nın sinema filmi Bak Postacı Geliyor ile karşınızdayız. Bugün sete çıkan filmde Ozan Akbaba’ya başrolde eşlik eden oyuncu güzelliğiyle büyüledi. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Ozan Akbaba, Uzak Şehir’deki Cihan rolüyle hayran kitlesini artırdı.

Ozan Akbaba, Uzak Şehir’deki Cihan rolüyle hayran kitlesini artırdı.

Hal böyle olunca teklifler de gecikmedi. Ozan Akbaba sezon arasında hem tatil yaptı hem de yeni projeler için vakit ayırdı. Poll Films’in üstlendiği Bak Postacı Geliyor filmi bugün sete çıktı.

Ozan Akbaba’ya eşlik edecek isim ise güzeller güzeli Deniz Barut.

Ozan Akbaba’ya eşlik edecek isim ise güzeller güzeli Deniz Barut.

Özellikle Avlu dizisindeki rolüyle adını hafızalara kazıyan Deniz Barut, 1997’de Elite Model Look yarışmasında 2. olarak hayatımıza girmişti.

Filme dönecek olursak, çekimlerin 4 hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor. Gişesi bol olsun!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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