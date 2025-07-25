Ozan Akbaba’nın Başrolündeki Bak Postacı Geliyor Filmi Sete Çıktı: Partneri Güzelliğiyle Yaktı Geçti!
Uzak Şehir dizisi ile ününe ün katan Ozan Akbaba, dizi sezon arasındayken sinema filmine imza atmıştı. Sinem Ünsal ile dizideki uyumları, Uzak Şehir’in sürükleyici konusu derken bu yıl en çok konuşulanlar arasındaydılar. Bir süre daha Uzak Şehir ekibi bu şekilde gidecek gibi görünüyor.
Şimdiyse Ozan Akbaba’nın sinema filmi Bak Postacı Geliyor ile karşınızdayız. Bugün sete çıkan filmde Ozan Akbaba’ya başrolde eşlik eden oyuncu güzelliğiyle büyüledi. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ozan Akbaba, Uzak Şehir’deki Cihan rolüyle hayran kitlesini artırdı.
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Ozan Akbaba’ya eşlik edecek isim ise güzeller güzeli Deniz Barut.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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