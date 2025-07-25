Ozan Akbaba’nın Başrolündeki Bak Postacı Geliyor Filmi Sete Çıktı: Partneri Güzelliğiyle Yaktı Geçti!

Uzak Şehir dizisi ile ününe ün katan Ozan Akbaba, dizi sezon arasındayken sinema filmine imza atmıştı. Sinem Ünsal ile dizideki uyumları, Uzak Şehir’in sürükleyici konusu derken bu yıl en çok konuşulanlar arasındaydılar. Bir süre daha Uzak Şehir ekibi bu şekilde gidecek gibi görünüyor.

Şimdiyse Ozan Akbaba’nın sinema filmi Bak Postacı Geliyor ile karşınızdayız. Bugün sete çıkan filmde Ozan Akbaba’ya başrolde eşlik eden oyuncu güzelliğiyle büyüledi. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: Birsen Altuntaş